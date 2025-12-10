undă verde pentru taxa de 25 lei pe coletele din afara ue: efect major pentru temu și aliexpress

Începând cu 1 ianuarie 2026, coletele provenite din afara Uniunii Europene, inclusiv din China sau Turcia, cu o valoare de până la 150 de euro, vor fi supuse unei taxe de 25 de lei.

Măsura se aplică și comenzilor de pe platforme precum Temu, Shein, Aliexpress sau Trendyol. Românii au două alternative, fie plătesc taxa, fie comandă produse de peste 150 de euro.

Potrivit Mediafax, legea a fost contestată de AUR la Curtea Constituțională, însă, pe 10 decembrie, judecătorii au respins obiecția, permițând astfel continuarea procesului de promulgare. Inițial, taxa ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 noiembrie 2025, dar termenul a fost amânat pentru 1 ianuarie 2026.

Această măsură face parte din pachetul doi de măsuri al Guvernului Bolojan, aprobat de Parlament în noiembrie 2025, și are scopul de a reduce presiunea exercitată de volumele mari de colete low-value asupra autorităților vamale și a sistemelor logistice europene.

În prezent, pachetele cu valoare sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale, însă Comisia Europeană a solicitat introducerea unei taxe uniforme la nivel european începând cu anul viitor.