zboruri repetate ale unui avion timp de câteva ore în zona aeroportului din sibiu

O aeronavă a companiei Wizz Air efectuează astăzi, 10 decembrie, în intervalul 09:00-13:00, manevre de tip „touch and go” pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Potrivit reprezentanților aeroportului, aceste operațiuni fac parte din programul de pregătire și perfecționare pentru piloți. În cadrul manevrei „touch and go”, aeronava atinge pista ca într-o aterizare normală, însă, în loc să oprească, pilotul aplică imediat putere maximă motoarelor pentru a decola din nou. Exercițiul permite piloților să repete rapid secvențe esențiale, să își îmbunătățească precizia și să se familiarizeze cu comportamentul aeronavei în condiții diferite de operare.

Autoritățile transmit că exercițiile sunt planificate și nu afectează traficul aerian obișnuit. Comunitatea este rugată să distribuie informația pentru a evita eventuale nelămuriri legate de zgomotul produs de aeronave în timpul antrenamentelor.

Reprezentanții aeroportului mulțumesc pentru sprijin și înțelegere.