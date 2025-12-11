accident grav la nou: șofer rănit după ce o mașină a fost spulberată de o combină agricolă

Polițiștii rutieri au intervenit în seara zilei de joi, 11 decembrie,pe DJ 104G, în localitatea Nou, unde a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o combină agricolă.

Potrivit primelor verificări, accidentul s-a produs în timp ce un bărbat de 38 de ani, din Roșia, conducea o combină agricolă pe direcția Nou-Daia. Din cauze care urmează să fie stabilite, utilajul a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, la volanul căruia se afla un bărbat de 44 de ani, tot din Roșia.

În urma impactului, șoferul autoturismului a fost rănit. Conform SAJ Sibiu, victima, un bărbat în vârstă de 44 de ani a suferit un traumatism cranian cu plagă frontală și a fost transportat la UPU Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru luarea măsurilor legale.