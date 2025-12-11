accident teribil la miercurea sibiului: adolescentă lovită pe trecere, iar șoferul a plecat inițial de la locul faptei / video

O seară obișnuită de decembrie s-a transformat într-un coșmar la Miercurea Sibiului, după ce o adolescentă de 15 ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un șofer care ar fi fugit de la locul accidentului.

Un accident rutier a avut loc în seara zilei de 2 decembrie 2025, în Miercurea Sibiului, pe strada Ilie Măcelarului, unde o fată de 15 ani a fost lovită pe trecerea de pietoni de un șofer în vârstă de 20 și ceva de ani.

Potrivit familiei victimei, incidentul s-a produs în jurul orei 18:00, în timp ce adolescenta se îndrepta spre un magazin din apropiere.

,,A fost un șoc”

Mama fetei povestește cu emoție momentul în care a aflat ce s-a întâmplat:

„Totul s-a întâmplat în jurul orei 18:00. Fata mea mergea spre magazin. A traversat regulamentar, iar apoi s-a întâmplat nenorocirea. A fost un șoc. Eu am rămas șocată de când am privit videoclipul. Impactul s-a auzit groaznic. Trebuie să duc fata la psiholog. A marcat-o. Am fost la spital, la Luther în Sibiu. Are fractură inghinală. Încă încearcă să își revină, se recuperează. După ce am văzut cum a fost luată pe capota mașinii, a fost un miracol că a reușit să se ridice singură.” spune mama fetei.

,,Șoferul a părăsit locul accidentului”

Șoferul, originar din satul Dobârca, ar fi părăsit locul accidentului imediat după impact. Un martor a alertat autoritățile la 112, iar echipajele medicale și poliția au ajuns rapid la fața locului. Ulterior, șoferul s-a întors, moment în care polițiștii se aflau deja acolo.

Adolescenta a fost transportată la spitalul Luther din Sibiu, unde a fost diagnosticată cu fractură inghinală. Familia spune că procesul de recuperare este în curs, iar dincolo de rănile fizice, fata are nevoie și de sprijin psihologic.

Conform purtătoarei de cuvânt IPJ Sibiu, Alecsandra Rugaci, la data de 2 decembrie a.c, în jurul orei 20:00, polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier produs pe DN 1, km 344+ 390 m în localitatea Miercurea Sibiului.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că în timp ce conducea un autoturism pe DN1 pe direcția Miercurea Sibiului – Sibiu, un tânăr de 21 de ani, din Dobârca, nu ar fi acordat prioritate de trecere și ar fi acroșat un pieton, respectiv o localnică de 15 ani, care se angajase în traversarea străzii.

În urma accidentului rutier, minora a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

La nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului a fost dechis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Conform IPJ Sibiu, accidentul nu a fost cu părăsire la fața locului.