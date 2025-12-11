activitatea la pașapoarte și permise, suspendată temporar: miros de gaz în zona prefecturii sibiu

Activitatea la permise, înmatriculări și pașapoarte este temporar suspendată joi dimineața. În zona Prefecturii din Sibiu a fost semnalat un miros înțepător de gaz.

Pompierii sibieni au stabilit că în clădirea Prefecturii nu există scurgeri de gaz, însă în Liceul „Goga” aflat în apropiere s-a declanșat alarma, motiv pentru care se fac verificări în toată această zonă.

Până la remedierea situației, serviciile de la Prefectură sunt suspendate.

„Instituția Prefectului – Județul Sibiu aduce la cunoștința publicului faptul că activitatea serviciilor de permise si înmatriculări și serviciul pașapoarte sunt temporar suspendate, ca urmare a intervenției forțelor specializate în urma sesizării prin numărul de urgență 112 a unui miros înțepător la subsolul clădirii. Măsura a fost dispusă pentru siguranța cetățenilor și a personalului. Echipele specializate intervin în acest moment pentru remedierea situației”, informează Alina Voina, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

Revenim cu detalii!