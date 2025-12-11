agenda evenimentelor de weekend la sibiu: ignat ca pe vremuri la muzeul astra, premieră de gală la cinegold și marea moșmondeală, principalele atracții

Weekend-ul acesta, Sibiul se transformă într-un adevărat centru cultural și de distracție, cu evenimente pentru toate gusturile: de la tradiții și târguri, la concerte, filme în premieră, sport și petreceri.

Muzeul ASTRA Sibiu îi invită pe vizitatori să pătrundă în atmosfera satului românesc de odinioară și să descopere obiceiurile de pregătire a Ignatului. Sâmbătă și duminică, muzeul va prezenta toate etapele tradiționale: pârlirea porcului pentru un șorici fraged, tranșarea, fierberea organelor pentru caltaboș, topirea unturii pentru jumări și prepararea cârnaților. Este o oportunitate unică de a vedea cum se pregătesc preparatele de sărbători în stil autentic românesc.

Marea Moșmondeală, în Piața Mare

Peste 80 de participanți s-au înscris deja la Marea Moșmondeală, singura cursă din oraș în care alergătorii se costumează în Moș Crăciun. Evenimentul are loc vineri, cu startul în Târgul de Crăciun din centrul istoric al Sibiului.

Filme în premieră la CineGold

La CineGold Sibiu, va avea loc o proiecție specială a filmului Cravata Galbenă, extraordinarul portret al marelui dirijor Sergiu Celibidache, pe 13 decembrie, de la ora 17:30.

Evenimentul se desfășoară în prezența regizorului, Serge Ioan Celebidachi și a producătoarei Cristina Dobrițoiu, care vor împărtăși publicului detalii din culisele unei aventuri cinematografice impresionante.

Mega petrecere la Liquid. Invitat: Adrian Norocel

Adrian Norocel vine la Liquid pe 13 decembrie, pentru un show live 100 la sută care promite să schimbe ritmul orașului. Clubul de pe Strada Someșului nr. 19 pregătește o seară în care energia, muzica și atmosfera intensă vor transforma întreaga noapte într-o experiență completă.

Concert de jazz la Christmas at the Palace

Strada Xenopol devine din nou locul în care sibienii se adună pentru a împărți nu doar mâncare, ci și povești, bucurie și momente de conexiune. Vineri, 12 decembrie, de la ora 18:00, are loc o nouă ediție Community Dinner, unde fiecare participant aduce un preparat gătit acasă

Seara va fi completată de un concert live JazzyBit & K-LU, de la ora 20:00, în curtea interioară a Muzeului Național Brukenthal, aducând un plus de atmosferă și magie întâlnirii comunitare.

Concert Alexandra Ușurelu la Teatrul Gong

Alexandra Ușurelu revine la Sibiu pe 12 decembrie 2025, cu un concert de la ora 19:30 la Teatrul Gong. Publicul va putea asculta cântece îndrăgite, dar și piese nepublicate, acompaniată de muzicieni remarcabili din jazz și muzică orchestrală. Bieltele pot fi achiziționate aici.

De asemenea, copiii se pot bucura de spectacolul Punguța cu doi bani, atât sâmbătă cât și duminică, la Teatrul Gong. Biletele pot fi achiziționate aici.

Bazar caritabil la Șura Culturală Gușterița

Între 13 și 14 decembrie, între orele 11:00 și 20:00, la Șura Culturală, are loc Târgul de Crăciun – un eveniment de suflet organizat de echipa Ajungem MARI Sibiu.

Vizitatorii vor putea achiziționa cărți, căni și decorațiuni de Crăciun realizate de copii și voluntari. Fondurile strânse vor fi folosite pentru ședințe de psihoterapie, ieșiri și ateliere creative dedicate copiilor. Detalii aici

Meci pe Municipal – FC Hermannstadt vs Universitatea Craiova

Duminică, 14 decembrie, pasionații de fotbal sunt așteptați pe Stadionul Municipal pentru meciul dintre FC Hermannstadt și Universitatea Craiova.

Expoziție de iepuri și păsări la Mondex

Asociația Județeană a Crescătorilor de Păsări și Animale Mici organizează, cu sprijinul Direcției Agricole Județene Sibiu, expoziția zonală a păsărilor, iepurilor și porumbeilor de rasă pură. Expoziția poate fi vizitată sâmbătă între orele 8:00 – 19:00, respectiv duminică între orele 8:00 – 14:00, la sediul din strada Fundătura Lânii nr. 22.

Drumeții pentru toate vârstele

Proiectul „Anii Drumeției” propune mai multe trasee, pentru finalul acestei săptămâni. Cei interesați se pot înscrie aici.

Sâmbătă: drumeție de la Conacul Apafi la Castelul Bethlen pe Via Transilvanica, dar și trasee pentru familii pe cărări mai puțin bătute spre stânci de legendă.

Duminică: drumeție montană în Munții Făgăraș, de la Cabana Bărcaciu până la Muchia Scărișoarei.

Alte evenimente de neratat