alertă la liceul „goga”: profesorii și elevii evacuați de urgență / video update

Elevii și profesorii de la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu au fost evacuați de urgență după ce a pornit alarma de gaz în clădire. Anterior, și oamenii aflați în Prefectură, clădire aflată în apropiere, au fost evacuați, fiindcă se resimțea miros de gaz. În acest caz, scurgerile nu s-au confirmat.

UPDATE 3

La fața locului a fost mobilizată și autospecială CBRN pentru efectuarea măsurătorilor de specialitate. De asemenea, sunt prezente și echipaje ale operatorilor de apă și canalizare, gaz și electricitate.

„Având în vedere situația existentă, atât în cadrul Instituției Prefectului județul Sibiu cât și în cadrul unității de învățământ, toate persoanele au fost evacuate preventiv pentru desfășurarea intervenției și pentru clarificarea situației de fapt. Din unitatea de învățământ au fost evacuați toți elevii și toate cadrele didactice (peste 1000 de persoane). Misiunea este în desfășurare”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

UPDATE 2

Elevii care se aflau în interiorul școlii au părăsit clădirea imediat ce a pornit alarma de gaz, urmând instrucțiunile profesorilor și pompierilor. „A fost o scurgere de gaz la Prefectură și a ajuns și la noi la liceu și a trebuit să evacuăm de urgență. Am ieșit fără genți și ghiozdane și avem lucrurile în casă. Trebuie să găsim un loc să mergem la căldură. Acasă nu putem merge, pentru că avem cheile în clasă. Vom merge ori la părinți la serviciu ori la o cafenea”, spun doi elevi.

UPDATE 1

Traficul rutier este restricționat în acest moment pe străzile Andrei Șaguna- Mitropoliei- Ioan Lupaș din municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează în cadrul școlii, unde a pornit alarma de gaz.

Vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În jurul orei 10:00, pompierii sibieni au fost chemați pe strada Andrei Șaguna, întrucât se resimțea un miros puternic de gaz în clădirea Prefecturii. Oamenii s-au evacuat, iar ISU a început cercetările, descoperind că nu există scurgeri de gaze.

La scurt timp, alarma s-a dat la Colegiul „Goga”, aflat în apropierea prefecturii. Aici a pornit alarma de gaz.

„ISU Sibiu intervine de urgență la o unitate de învățământ de pe strada Mitropoliei din municipiul Sibiu întrucât a pornit alarma de gaz. La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Sunt evacuați elevii și profesorii. Misiune în desfășurare, revin cu date”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, toți elevii au fost trimiși acasă în urma izbucnirii alarmei de gaz.

Revenim cu detalii!