arta care vindecă: pacienți ai spitalului de psihiatrie creează ornamente de crăciun la muzeul brukenthal / foto

În după-amiaza zilei de 10 decembrie, pacienții Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu au avut pentru prima dată ocazia să creeze decorațiuni de Crăciun, sub îndrumarea psihologului Ana Maria Fulea și a ergoterapeutului Mimi Pătruțiu.

Activitatea a avut loc la Muzeul Național Brukenthal, chiar în mijlocul expoziției „Speranță prin artă”. La eveniment s-au alăturat managerul interimar al muzeului, Raluca Teodorescu, și jurnaliștii prezenți, iar împreună au realizat ornamente festive.

„Este foarte impresionant modul în care se stabilesc legături între oameni, mai ușor, așa lucrând și modul în care relaționăm unii cu alții, altfel decât într-un mediu clasic. Foarte impresionant! Și cu colegii din presă și cu pacienții care nu sunt doar pacienți, ei sunt oameni ca noi.

Marți, în 16 decembrie, la ora 17.00, invităm publicul sibian să vină să liciteze pentru aceste tablouri, urmând ca banii care se vor strânge să fie investiți în achiziționarea de noi produse destinate activităților de ergoterapie. Mulți dintre vizitatorii care au văzut déjà expoziția, doresc să achiziționeze tablouri”, a declarat managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, Raluca Teodorescu.

Conform unui comunicat de presă, prezența la Muzeul Național Brukenthal în acest prim atelier de ergoterapie a reprezentat o experiență de neuitat pentru pacienții. Nicoleta Tătar, Mirela Boicu, Luciana Solea, Iosif Filomon, Dumitru Hanț și Florin Bârcea. Unii dintre acești pacienți au avut astfel ocazia să vadă pentru prima dată muzeul sibian și ulterior Târgul de Crăciun din Piața Mare.

Managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, Florin Neag, spune că, de 17 ani, această expoziție „Speranță prin artă” a devenit un „simbol al puterii vindecătoare a creativității și al încrederii în potențialul fiecărui pacient.”

„Cu bucuria specifică acestei perioade a anului, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu anunță organizarea celei de-a XVII-a ediții a expoziției „Speranță prin artă”, un eveniment care a devenit, de-a lungul anilor, un simbol al puterii vindecătoare a creativității și al încrederii în potențialul fiecărui pacient. Exprimăm recunoștința noastră echipei din cadrul ergoterapiei, care, cu răbdare, dăruire și sensibilitate, însoțește zi de zi pacienții în drumul lor de regăsire. Iar către acestă regăsire, arta poate fi o cale. Mulțumim, de asemenea, tuturor colegilor din cadrul spitalului care au menținut vie această manifestare, transformând-o într-o tradiție ce aduce lumină și speranță pentru pacienții noștri.

Partenerilor de la Clubul Rotary Sibiu le suntem profund recunoscători pentru sprijinul constant și pentru implicarea generoasă care face posibil acest proiect an de an. Adresăm mulțumiri speciale Muzeului Național Brukenthal, care ne găzduiește și în acest an, oferind nu doar un spațiu de expunere, ci și un cadru care conferă demnitate și vizibilitate eforturilor artistice ale pacienților noștri. Pentru prima dată în acest an, am avut privilegiul de a organiza în muzeu un atelier live, în care pacienții au lucrat decorațiuni de crăciun chiar sub ochii vizitatorilor — un moment de sinceritate artistică și de emoție împărtășită”, a subliniat managerul Florin Neag.

Acesta invită sibienii și turiștii aflați în Sibiu, marți, 16 decembrie, la ora 17:00, la vernisajul expoziției „Speranță prin artă”, urmat de vânzarea tablourilor și a decorațiunilor realizate de către pacienți.

„Vă invităm cu drag marți, 16 decembrie, la ora 17:00, la vernisajul „Speranță prin artă”, urmat de vânzarea tablourilor și a decorațiunilor de Crăciun realizate de pacienți în cadrul atelierelor de ergoterapie. Fiecare lucrare reflectă o poveste personală, un efort, un pas înainte — o formă de speranță în regăsirea sănătații transpusă în culoare”, a mai transmis managerul Florin Neag.

Expoziția „Speranță prin artă” poate fi vizitată gratuit, la parterul Palatului Brukenthal din Sibiu. Muzeul Național Brukenthal și Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu doresc să le mulțumească public jurnaliștilor, atât celor prezenți joi, dar și celor care nu au ajuns la eveniment, pentru ajutorul oferit pacienților și mediatizarea acestei expoziții unice din oraș, cea care exprimă „Speranță prin artă”.