avertisment de la itm sibiu: doar 77 la sută din angajatori s-au înscris în reges-online – restul riscă sancțiuni

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu informează toți angajatorii că, potrivit legislației în vigoare, înregistrarea în platforma REGES-ONLINE este o obligație legală, care trebuie îndeplinită până la 31 decembrie 2025.

Începând cu 1 ianuarie 2026, aplicația Revisal va fi dezactivată, iar transmiterea registrului general de evidență a salariaților se va face exclusiv prin REGES-ONLINE. Nerespectarea termenului de înregistrare sau transmiterea incompletă a datelor poate atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Până în prezent, aproximativ 77% dintre angajatorii din județul Sibiu s-au înrolat în noua platformă. Inspectoratul recomandă tuturor angajatorilor care nu au efectuat încă înregistrarea să inițieze procedura cât mai curând.

Pentru sprijinirea procesului de înrolare și utilizare a sistemului, sunt disponibile următoarele resurse:

Ghid complet de utilizare – secțiunea „Ajutor” din REGES-ONLINE;

Tutoriale video – link YouTube.

Pentru informații suplimentare privind procedura de înregistrare și utilizare a platformei, angajatorii se pot adresa ITM Sibiu: