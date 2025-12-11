bărbat din cisnădie, reținut după ce a furat dintr-o căsuță de la târgul de crăciun

Un cisnădian în vârstă de 36 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost identificat ca principal suspect într-un caz de furt calificat.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 6 spre 7 decembrie, când acesta ar fi pătruns într-o căsuță a Târgului de Crăciun din Cisnădie, de unde acesta ar fi furat produse alimentare și băuturi alcoolice.

În baza probelor strânse în urma investigațiilor operative, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.