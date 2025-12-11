bătălie pe locurile de mormânt: suma exorbitantă plătită de un sibian pentru liniștea eternă

Un sibian a plătit o sumă exorbitantă pentru locul de veci. Cea mai recentă licitație organizată de Serviciul Public Administrare Cimitir Municipal s-a încheiat cu concesionarea a trei locuri de mormânt.

Serviciul Public Administrare Cimitir Municipal a scos la licitație publică, cu plic închis, concesionarea mai multor locuri de mormânt aflate în zona Aleii Principale de acces din cimitirul de pe Calea Dumbrăvii. Trei spații au fost concesionate, în timp ce în două cazuri licitația a fost anulată deoarece a existat un singur participant.

Oferta cea mai mare, declarată câștigătoare, a fost în valoare de 20.000 lei pentru un spațiu cu două locuri de mormânt.

„În urma licitației din data de 9 decembrie, organizată de Serviciul Public Administrare Cimitir Municipal pentru concesionarea de locuri de mormânt în zona aleii principale de acces, au fost concesionate următoarele spații: un spațiu cu un loc de mormânt, cu prețul de 7.777 lei; ⁠două spații cu câte două de locuri de mormânt fiecare, astfel: un spațiu la prețul de 13.600 lei și un spațiu cu suma de 20.000 lei”, a precizat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

De la 1 noiembrie, tarifele pentru concesionarea locurilor de veci din zona Aleea Principală de acces a cimitirului s-au mărit. Este vorba despre un total de 430 de locuri, împărțite astfel: 370 locuri în partea stângă (zonele S1 și S2) și 60 locuri în partea dreaptă (zona K118). Prețurile de la care pornea, până la această dată, licitația, erau: 12.000 lei pentru un lot cu două locuri de mormânt alăturate și 6.000 lei pentru un singur loc de mormânt. După data de 1 noiembrie, tarifele de pornire la licitație au crescut la: 13.500 lei pentru un lot cu două locuri și 6.750 lei pentru un singur loc de mormânt.