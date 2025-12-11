ce se caută pe piața imobiliară din sibiu: oamenii nu mai au bani, iar 2 camere au devenit „locuința perfectă” / analiză

Piața imobiliară din Sibiu trece printr-o perioadă de adaptare, iar efectele creșterii TVA-ului, alături de măsurile de austeritate și de scăderea puterii de cumpărare, se resimt deja în modul în care se vând locuințele și se închiriază spațiile. Am vorbit cu cinci agenți imobiliari din Sibiu pentru a contura o imagine clară a pieței imobiliare locale, iar toți au observat schimbări semnificative în atitudinea cumpărătorilor, chiriașilor și proprietarilor.



Piața imobiliară sibiană trece printr-o perioadă de ajustare, iar preferințele cumpărătorilor s-au schimbat vizibil după creșterea TVA-ului și scăderea puterii de cumpărare. Cele mai căutate rămân garsonierele – în special pentru investiții, cu prețuri în jurul a 50.000 de euro și apartamentele cu două camere, considerate cele mai accesibile, cu bugete între 90.000 și 100.000 de euro. Apartamentele cu trei camere au fost mereu populare, însă în prezent bugetele limitate îi împing pe mulți cumpărători să aleagă două camere.

Pe segmentul locuințelor noi, Silviu Gorun, agentul imobiliar de Agențiile Imobiliare I-IMOB și GRN TOP INVEST, susține că prețurile au ajuns la aproximativ 1.950 euro/mp, în timp ce apartamentele vechi se tranzacționează între 1.700 și 2.100 euro/mp, în funcție de zonă.

„Pe partea de apartamente vechi, vânzările merg foarte bine, dar într-adevăr la capitolul construcții noi se simte o ușoară scădere din cauza majorării TVA-ului. Întotdeauna cele mai căutate apartamente au fost cele cu trei camere, dar din cauza bugetului limitat, clienții se îndreaptă și spre cele cu două camere”, spune agentul imobiliar.



De aceeași părere este și Ovidiu Neagu, de la Tower Imobiliare. „Vânzările pe segmentul nou au scăzut, dar piața „second hand” încă merge. Toate zonele se caută, prețul e definitoriu”, spune acesta.

Ce spun agenții despre efectele creșterii TVA-ului și despre perspective

Toți agenții imobiliari sunt de acord că majorarea TVA-ului și contextul economic afectează vânzările. „Se simte clar. De la 1 august, dezvoltatorii au avut scăderi. Inflația, IRCC-ul, dobânzile și nesiguranța au redus apetitul de cumpărare. Statisticile încă nu arată totul, pentru că multe promisiuni semnate anul trecut se finalizează acum. Noi simțim o scădere de 25%”, precizează Ionel Oglan.

Cu toate acestea, interesul pentru garsoniere și apartamente de două camere rămâne ridicat, în special pe segmentul persoanelor fizice neplătitoare de TVA, unde prețurile sunt mai atractive.

Într-o analiză Storia, se arată faptul că în luna noiembrie, în Sibiu, prețul mediu solicitat a fost de 1.942 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 19% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie, și 1.885 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 8% față de anul trecut și similar cu luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 71.854 euro, iar una veche 69.745 euro. Pentru două camere, prețul este de 100.984 euro (nou) și 98.020 euro (vechi), iar pentru trei camere, 128.172 euro (nou) și 124.410 euro (vechi).

Citește și: Analiză Storia: În noiembrie 2025, interesul pentru apartamentele vechi de vânzare a fost de peste două ori mai mare decât pentru cele noi

A murit trendul mutatului lângă Sibiu

Ani la rând, localitățile din jurul Sibiului – Cisnădie, Mohu, Daia, Șura Mică, Șura Mare – au fost alternative populare pentru cei care căutau case cu curte, la prețuri mai accesibile decât în oraș. Acum, cererea scade.

În privința viitorului, agenții privesc cu reținere anul 2026. „Totul depinde de ce măsuri va lua Guvernul și ce investiții se vor face. Dacă mediul de afaceri nu e susținut, nu arată bine. Sperăm totuși ca de la jumătatea anului viitor piața să-și revină”, spune Oglan.

„Trendul nu a dispărut, dar nu mai e la fel de puternic. Se mută mai ales cei fără copii, pentru că naveta devine complicată”, spun agenții. Tot mai mulți cumpărători aleg totuși orașul, chiar dacă spațiul e mai mic, pentru a avea acces la școli, transport și servicii.