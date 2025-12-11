„cravata galbenă” ajunge la sibiu: regizorul serge ioan celebidachi vine să-și prezinte filmul

La CineGold Sibiu, va avea loc o proiecție specială a filmului Cravata Galbenă, extraordinarul portret al marelui dirijor Sergiu Celibidache, pe 13 decembrie, de la ora 17:30.

Evenimentul se desfășoară în prezența regizorului, Serge Ioan Celebidachi și a producătoarei Cristina Dobrițoiu, care vor împărtăși publicului detalii din culisele unei aventuri cinematografice impresionante.

Realizat în peste șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample și ambițioase producții românești. Un film despre geniu, sacrificiu, pasiune și puterea unui vis, o călătorie emoționantă care dezvăluie omul din spatele legendei.

Nu ratați întâlnirea cu echipa filmului și ocazia rară de a descoperi povestea lui Sergiu Celibidache prin ochii celor care i-au dedicat ani de muncă și suflet.

Serge Celebidachi va sta de vorba cu sibienii despre filmului său, dar și despre relația personală cu tatăl lui și legătura lui Sergiu Celibidache cu România. Filmul transmite speranță și visuri născute în vremuri de criză și război, dar mai presus de toate, o puternică senzație de curaj și ambiție măreață.

Vă așteptăm cu drag la un eveniment special. Bilete se pot achizitiona de la casieriile CineGold, de pe site-ul www.cinegold.ro sau din aplicatia CineGold Sibiu.