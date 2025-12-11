csm, contraatac după reportajul recorder: “se încearcă distrugerea încrederii în sistemul judiciar”

Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat joi, 11 decembrie, după publicarea unui material Recorder, susținând că informațiile prezentate contrazic evaluările europene recente privind funcționarea statului de drept în România.

Potrivit instituției, materialul jurnalistic ar reprezenta o continuare a unor presiuni îndreptate împotriva sistemului judiciar, cu scopul de a submina încrederea publicului în justiție și în magistrații aflați în poziții de conducere.

„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, a transmis CSM.

Potrivit Mediafax, secția pentru judecători afirmă că nu poate trece cu vederea desfășurarea succesiunii de evenimente despre care a avertizat anterior, pe care o consideră parte a unui „plan coerent” de decredibilizare. În acest context, instituția invocă discuțiile privind pensiile și salariile din sistemul judiciar, protestele față de deciziile magistraților, apelurile publice la revoltă, precum și implicarea unor foști magistrați retrași din activitate.

CSM respinge și criticile privind delegările și detașările în sistem.

„Alegaţiile din reportaj sunt contrare evaluărilor din ultimii ani efectuate faţă de sistemul de justiţie prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană, apoi ulterior prin rapoartele Rule of law (2023, 2024 şi 2025), intrarea în spaţiul Schengen şi procedura de aderare la OCDE, toate acestea presupunând existenţa unui stat de drept funcţional”, se arată în comunicat.

În ceea ce privește formarea completurilor de judecată, Consiliul precizează că procedura implică mai multe etape, de la propunerea șefului de secție până la decizia finală, iar aceasta poate fi contestată inclusiv de magistrații care se consideră afectați. CSM reamintește că și hotărârile privind transferurile pot fi atacate la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Instituția avertizează că extragerea unor concluzii generale din câteva dosare penale selectate poate genera prejudicii întregului corp profesional, în condițiile în care cauzele penale reprezintă doar 10% din totalul dosarelor aflate pe rolul instanțelor.

CSM anunță că va analiza eventuale măsuri și reafirmă rolul său constituțional.