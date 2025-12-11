deputatul raluca turcan despre documentarul recorder: „justiția nu poate fi captivă intereselor obscure’”

În urma vizionării documentarului Recorder, deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a reacționat public, subliniind gravitatea situațiilor prezentate în material.

Potrivit deputatului, documentarul confirmă ceea ce specialiștii și opinia publică intuiau de ani întregi: schimbarea completelor de judecată a devenit, în multe cazuri, o manevră utilizată pentru a câștiga timp până la prescrierea faptelor.

“Documentarul Recorder confirmă, cu o forță greu de ignorat, ceea ce observatorii atenți intuiau de ani întregi: schimbarea completelor de judecată a devenit, în multe situații, o manevră folosită pentru a trage de timp până la prescriere. O adevărată industrie a tergiversării judecății și de aceea, merită în mod legitim să se investigheze ce beneficii au avut cei din conducerea instanțelor care au împins la extrem această practică. Când vezi zeci de cazuri puse cap la cap și mărturii din interiorul sistemului, e clar că justiția este captivă unor grupări de interese contrare interesului public.

Este o sfidare ca magistrați sau politicieni să încerce să dea timpul înapoi, iar justiția din România să revină la statutul de dinaintea aderării la Uniunea Europeană. Statul de drept stă la temelia societății democratice europene, iar oricine orchestrează achitări frauduloase sau execuții politice prin justiție devine automat un inamic al democrației și al României. Principala responsabilitate pentru corectarea acestei situații, îi revine președintelui României, Nicușor Dan. În egală măsură, este de datoria tuturor oamenilor politici responsabili să ia măsurile necesare pentru consolidarea unei justiții europene. Devine un obiectiv național de prim rang eliberarea justiției de grupările de interese care se opun ca România să aibă o justiție liberă și competentă.” a postat pe Facebook deputatul de Sibiu, Raluca Turcan