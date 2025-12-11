elevii de la „goga” nu merg vineri la școală: au fost găsite scurgeri de gaz în clădire

Intervenția pompierilor la sediul Prefecturii și la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu s-a încheiat, fiind luate mai multe măsuri importante, după ce au fost identificate scurgeri de gaze.
Specialiștii CBRN din cadrul ISU Sibiu și operatorul de gaze au realizat mai multe măsurători pentru identificarea surselor care au generat pornirea alarmei de gaz la Colegiul Național „Octavian Goga” și mirosul înțepător din sediul Prefecturii.
Noi verificări la Prefectură
Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, la sediul Instituției Prefectului s-au identificat „valori puțin peste limita normală în apropierea unui canal de canalizare, însă după aerisire nu au mai fost identificate valori care să indice prezența gazului”. Pentru siguranță, vineri dimineață, înaintea de începerea programului de lucru, vor fi efectuate noi măsurători.
Elevii nu merg vineri la școală
De asemenea, fiindcă la Colegiul „Octavian Goga” s-au identificat scurgeri de gaze, elevii nu vor merge vineri la școală. Gazul a fost oprit de echipele de intervenție. „La unitatea de învățământ au fost identificate niște scurgeri de gaze la conductele de alimentare cu gaz. Pentru siguranța, gazul rămâne închis până când vor fi efectuate lucrările de reparație, astfel încât să nu mai existe scăpări de gaze”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Astfel, vineri, cursurile vor avea loc online la „Goga”. Rămâne de văzut când vor fi executate lucrările de reparație și când vor reveni la școală copiii.
