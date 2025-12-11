fabrica de frumusețe din sibiu: new life style, locul preferat al divelor încă din 2009

O femeie știe că uneori fericirea începe cu o simplă programare la salon. O culoare nouă a părului, o tunsoare fresh sau o coafură care îi pune zâmbetul în valoare pot schimba o zi întreagă. Dar când își dorește o transformare adevărată, una care să îi reîmprospăteze nu doar look-ul, ci și felul în care se privește pe sine, atunci intră într-o altă ligă: manichiură impecabilă, machiaj profesionist, cosmetică, masaj și remodelare corporală. Așa se naște o versiune reinventată, mai încrezătoare și mai radiantă. Iar dacă găsește salonul potrivit, tot acest proces devine o experiență completă, trăită într-o singură zi. Un nou look și un nou început, adică… „New Life Style”.

Salonul de pe strada Justiției, nr. 8 este locul în care doamnele intră cu așteptări și ies… dive în toată regula. Aici, transformarea nu este doar posibilă, ci garantată: coafor, cosmetică, make-up, microblading, manichiură–pedichiură spa, unghii tehnice, masaj și remodelare corporală. Totul într-un singur spațiu gândit pentru confort și eficiență, astfel încât nicio clientă să nu fie nevoită să își împartă timpul între mai multe saloane. Conceptul este clar: frumusețe completă, sub același acoperiș.

„New Life Style” este un salon cu istorie, înființat în 2009 și stabilit pe strada Justiției de mai bine de 12 ani. De-a lungul timpului, locul acesta s-a transformat într-o adevărată destinație de frumusețe pentru doamne și domnișoare. Experiența acumulată, atenția la detalii și talentul unei echipe dedicate au făcut ca salonul să devină un reper în Sibiu. „De la început am mers pe acest concept de a le oferi clientelor toate serviciile. Astfel că nu sunt nevoite să meargă din salon în salon pentru tot felul de tratamente, ci intră la noi, iar aici găsesc totul”, subliniază managerul Cristina Gândilă, cea care a construit pas cu pas una dintre cele mai complete și apreciate locații de înfrumusețare din oraș.

Fabrica de frumusețe: salonul unde găsești toate serviciile de care ai nevoie

Manichiură – pedichiură

La „New Life Style”, frumusețea începe adesea cu detaliile mici, iar unghiile sunt, fără îndoială, una dintre cele mai importante cărți de vizită ale unei femei. De aceea, salonul pune la dispoziție nu mai puțin de 9 posturi de manichiură, un adevărat lux pentru clientele care nu vor să piardă timp așteptând. Programările sunt rapide, accesul este facil, iar fiecare femeie își poate alege tehniciana preferată, fără grija unor liste interminabile.

Fie că vorbim despre un look clasic, elegant sau despre un design tehnic sofisticat, despre tratamente spa care redau finețea pielii sau pedichiuri realizate cu precizie și delicatețe, fiecare serviciu este gândit pentru a pune în valoare stilul și personalitatea clientei. Aici, ritualul manichiurii nu este o simplă procedură, ci un moment de răsfăț, un mic „reset” care îți schimbă starea de spirit. Pentru că atunci când ai unghii impecabile, parcă totul merge mai bine.

Coafor

La „New Life Style”, coaforul nu este doar un loc unde tunzi, vopsești sau coafezi părul, ci este spațiul în care începe transformarea. Cele 3 posturi de coafor sunt mereu animate mereu de discuții și zâmbete, pentru că aici femeile descoperă cât de bine se pot simți într-un look creat special pentru ele. Stiliștii nu se ocupă doar de firele de păr, ci de starea de spirit a fiecărei cliente: o tunsoare care te face să te simți mai ușoară, o culoare care îți pune ochii în valoare, o coafură care te face să strălucești la orice eveniment. Sfaturile sunt personalizate, tehnicile sunt moderne, iar rezultatul final este întotdeauna același: femei care pleacă cu capul sus și cu încrederea crescută.

Cosmetică

Cele 2 posturi de cosmetică sunt adevărate sanctuare pentru ten și suflet. Aici, femeile uită de grabă, de stres și de imperfecțiuni. Tratamentele clasice sau procedurile avansate nu sunt doar despre îngrijire, ci despre recăpătarea strălucirii naturale și a prospețimii. Cosmeticienele folosesc produse profesionale și tehnici moderne pentru a oferi rezultate vizibile, dar mai ales pentru a reda clientelor sentimentul acela unic de „fresh”, de piele care respiră. Multe spun că o oră petrecută aici echivalează cu o mini-vacanță.

Gene & make-up

La capitolul gene și make-up, magia prinde formă. Aici sunt create look-uri impecabile pentru evenimente, dar și machiaje naturale pentru femeile care vor doar să își accentueze trăsăturile. Specialiștii știu să găsească echilibrul perfect între eleganță și naturalețe, astfel încât fiecare clientă să se simtă frumoasă, fără a fi „altcineva”. Tehnicienele de gene pun accent pe confort și delicatețe, iar rezultatul este mereu același: priviri mai expresive, zâmbete mai largi și o doză sănătoasă de încredere în plus.

Masaj

Postul de masaj este o adevărată oază de relaxare. Aici, timpul parcă încetinește, iar grijile se evaporă odată cu mișcările terapeutice ale maseurului. Fie că optează pentru masaj de relaxare, terapeutic sau anticelulitic, clientele pleacă mereu cu o stare de bine profundă, cu musculatura detensionată și cu mintea limpede. Este locul în care corpul este răsfățat, iar sufletul își recapătă echilibrul. Nu de puține ori, clientelor le vine greu să plece din această zonă.

Remodelare corporală

La postul de remodelare corporală, tehnologia întâlnește dorința de a te simți bine în pielea ta. Aparatura de specialitate ajută la fermitatea pielii, remodelarea siluetei și reducerea circumferințelor, totul în condiții de confort și siguranță. Fiecare procedură este gândită pentru a evidenția formele naturale ale corpului și pentru a oferi rezultate vizibile. Clientele descriu adesea aceste sesiuni ca pe un pas important în procesul lor de redobândire a încrederii, pentru că atunci când corpul începe să se contureze, se conturează și buna dispoziție.

În cadrul salonului există și un post special dedicat domnilor: zona de barber shop, un spațiu modern unde bărbații găsesc nu doar un tuns impecabil sau o aranjare de barbă profesionistă, ci o adevărată experiență. Tehnicile sunt precise, adaptate stilului fiecărui client, de la contururi clasice până la look-uri contemporane, definite și curate. În felul acesta, „New Life Style” devine un salon complet nu doar pentru femei, ci și pentru bărbații care apreciază rafinamentul și stilul.

Siguranță și igienă la standarde medicale

Fiind prezent pe piață din 2009, salonul este unul dintre pionierii industriei de beauty din Sibiu, astfel că pune mare accent și pe siguranța clientelor și igiena din locație. La New Life Style investițiile în dezinfecție și sterilizare sunt constante, iar unul dintre cele mai importante echipamente este autoclava, un aparat folosit în spitale și cabinete stomatologice. Acest nivel de atenție transformă salonul într-un spațiu de încredere, în care igiena este întotdeauna pe primul loc.

Cursurile Cristinei Gândilă: formare profesională chiar în salon

Dincolo de atmosfera elegantă și serviciile care transformă clientele în dive, „New Life Style” este și un loc în care se formează generațiile viitoare de specialiști în frumusețe. Cristina Gândilă, sufletul și motorul salonului, nu este doar manager, ci și mentor. „Eu am ținut cursuri dintotdeauna. Practic am început în anul 2007 cu ele. Acum țin cursuri la manichiură, pedichiură, cursuri de bază și perfecționare, chiar în cadrul salonului nostru”, spune ea cu mândrie.

Pentru Cristina, predarea nu este doar o activitate paralelă, ci o continuare firească a pasiunii sale. În timpul cursurilor, tehnicile profesionale se îmbină cu răbdarea, atenția la detalii și dorința autentică de a vedea oamenii evoluând. Aici, cursantele nu învață doar să pilească, să aplice, să creeze forme perfecte sau să execute proceduri corecte, ele învață să aibă încredere în propriile mâini, să își descopere talentul și să îl transforme într-o carieră. Faptul că instruirea are loc chiar în cadrul salonului oferă un avantaj uriaș: cursantele sunt expuse direct la ritmul real de lucru și la standardele ridicate ale unui salon de top. „New Life Style” devine astfel nu doar o fabrică de frumusețe, ci și o pepinieră de profesioniști, un loc în care viitorii specialiști se formează cu tehnici moderne, aparatură actuală și o bază solidă de cunoștințe.

Pentru clipe de răsfăț și servicii de înaltă calitate, nu ezitați să le faceți o vizită celor de la New Life Style. Programările se fac la numerele de telefon: 0763 812 705 și 0742 814 958.