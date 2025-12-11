fostul inspector școlar christine manta-klemens, decorată cu crucea federală de merit a germaniei

Președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va acorda doamnei Christine Manta-Klemens Crucea de Merit în rang de Cavaler a Ordinului de Merit al Republicii Federale Germania.

Distincția va reprezenta un semn important de apreciere pentru implicarea sa de lungă durată, dedicată și de succes în promovarea învățământului cu predare în limba germană maternă în România, precum și pentru susținerea intereselor minorității germane, în special în Transilvania.

În calitate de reprezentant al președintelui federal în Transilvania, doamna Consul Wiebke Oeser îi va înmâna doamnei Manta-Klemens însemnele și brevetul de decorare în cadrul unei ceremonii festive ce va avea loc marți, 16 decembrie, la ora 14:30, în Sala Oglinzilor a Forumului Democrat al Germanilor din România.