inaugurare la ntn-snr sibiu: extinderea clădirii 2 sărbătorită cu un târg caritabil de neuitat pentru sus inima

NTN-SNR Rulmenți, parte a gigantului industrial NTN Corporation, lider mondial în produse mecanice de înaltă precizie pentru mișcare, a marcat miercuri un moment important prin inaugurarea extinderii clădirii 2, destinată operațiunilor de tratament termic pentru rulmenți. Cu această ocazie, clădirea a fost predată oficial de la departamentele Proiecte către departamentele Tehnic și Producție, într-un eveniment care a combinat performanța industrială cu responsabilitatea socială prin organizarea unui târg caritabil pentru Asociația Sus Inima.

La evenimentul organizat miercuri de NTN-SNR Rulmenți, Nicolas Michaux, director general NTN-SNR Sibiu, alături de Cosmin Dumitru, director tehnic și Mircea Gâță, director operațiuni clădiri 1&2, au tăiat panglica noii investiții.

„NTN-SNR a inaugurat încă o clădire, așa cum am promis. Suntem aici pentru a da valoare și pentru a pune în mișcare lumea prin rulmenții noștri, dar niciodată nu vom uita că cea mai importantă resursă sunt oamenii noștri. Această sărbătoare este pentru angajați, iar târgul caritabil este un gest social prin care susținem Asociația Sus Inima și dezvoltăm spiritul caritabil în echipă”, a declarat Melinda Mathe, director de resurse umane.

Nicolas Michaux a subliniat parcursul companiei. „Când am venit la Sibiu în 2003, am găsit oameni primitori și valori apropiate de ale noastre. Prima clădire a fost construită în Zona Industrială Vest, iar în 2004 a fost produs primul rulment. De la început am decis ca această unitate să fie nu doar o fabrică de producție, ci și un centru de dezvoltare de produse și procese”, a spus acesta.

Extinderea clădirii 2 și tehnologie de ultimă generație

Noua extindere se întinde pe 3.000 de metri pătrați și include cinci linii de tratament termic transferate din Franța, precum și trei linii suplimentare pregătite pentru introducerea unui proces nou de rulaj la rece. Această investiție consolidează capacitatea de producție și dezvoltare a unității, asigurând tehnologie de ultimă generație pentru rulmenți de înaltă precizie.

Târg caritabil și celebrarea României

Întreaga lună a fost dedicată României, iar angajații au participat la un concurs creativ în care fiecare departament a prezentat o regiune a țării prin preparate tradiționale, decorațiuni de Crăciun și produse hand-made. Standurile au reflectat tradițiile locale, de la cornulețe și turte dulci, la covoare tradiționale și coloana infinitului. Mobilizarea participanților a fost impresionantă, iar copiii sub 14 ani ai angajaților au participat la un concurs de desen cu tema „România, țara mea”, fiind premiați patru câștigători.

Târgul caritabil a adus încasări de peste 5000 euro din partea angajaților NTN-SNR, direcționate integral către Asociația Sus Inima, care vor fi bonusate de către companie. Această inițiativă a demonstrat angajamentul NTN-SNR față de comunitate și spiritul de solidaritate al angajaților.

De la începuturi la lider industrial

Fondată în 2003, NTN-SNR Rulmenți a crescut rapid, devenind singura unitate industrială din grup care concepe și produce atât rulmenți, cât și transmisii cardanice în același ansamblu industrial, cu investiții de peste 150 de milioane de euro. Produsele fabricate aici echipează unele dintre cele mai populare vehicule din Europa, fie cu motoare clasice, fie cu propulsie verde, incluzând rulmenți de roți, rulmenți pentru cutii de viteze și transmisii cardanice.

NTN-SNR Rulmenți a fost prima companie industrială care a deschis o fabrică în Zona Industrială Vest a Sibiului, marcând începutul dezvoltării economice în regiune și atrăgând ulterior alți giganți industriali, consolidând zona și transformând Sibiul într-un pol important pentru industria europeană.