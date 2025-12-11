miros de gaz în clădirea prefecturii din sibiu: 75 de persoane evacuate / update

Zeci de persoane au fost evacuate, joi dimineață, din clădirea Prefecturii din Sibiu, întrucât se resimțea un miros puternic de gaz. Echipajele ISU Sibiu sunt la fața locului.

UPDATE 3

La fața locului a fost mobilizată și autospecială CBRN pentru efectuarea măsurătorilor de specialitate. De asemenea, sunt prezente și echipaje ale operatorilor de apă și canalizare, gaz și electricitate.

„Având în vedere situația existentă, atât în cadrul Instituției Prefectului județul Sibiu cât și în cadrul unității de învățământ, toate persoanele au fost evacuate preventiv pentru desfășurarea intervenției și pentru clarificarea situației de fapt. Din unitatea de învățământ au fost evacuați toți elevii și toate cadrele didactice (peste 1000 de persoane). Misiunea este în desfășurare”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

UPDATE 2

Elevii și profesorii de la Colegiul Național „Octavian Goga” au fost evacuați de urgență din școală după ce a pornit alarma de gaz.

UPDATE 1

În urma măsurătorilor efectuate de ISU Sibiu, nu s-au constatat pierderi de gaz. Mirosul provine de la un canal, la fața locului au fost solicitați operatorii de apă și canalizare.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„O autospecială de stingere și un echipaj SMURD intervin de urgență pe strada Andrei Șaguna din municipiul Sibiu întrucât într-o clădire administrativă se resimțea miros de gaz. Din clădire s-au autoevacuat aproximativ 75 de persoane, până la sosirea pompierilor”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Intervenția este în dinamică. Revenim cu detalii.