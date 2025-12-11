motorina și benzina s-au ieftinit pentru a 5-a oară la sibiu: pregătiți-vă pentru scumpirea de după sărbători

Carburanții s-au ieftinit pentru a cincea oară consecutiv în luna decembrie, iar trendul este vizibil și în stațiile din municipiul Sibiu.

Noile tarife afișate în această dimineață arată atât scăderi la motorină, cât și menținerea prețului la benzină, după ajustările operate ieri la nivel național. Cea mai mare ieftinire de astăzi vine la motorină, unde Petrom a redus prețul cu 4 bani pe litru la nivelul întregii rețele.

Tarifele la combustibil de la pompele din municipiul Sibiu

Prețuri benzină în Sibiu (11 decembrie)

MOL Nord – 7.56 lei/l

Petrom Turnișor – 7.49 lei/l

Lukoil Vest – 7.50 lei/l

Petrom Turnișor – 7.48 lei/l

Petrom Centru – 7.49 lei/l

MOL Centru – 7.56 lei/l

OMV Vest – 7.56 lei/l

Prețuri motorină în Sibiu (11 decembrie)

OMV Vest – 7.74 lei/l

Petrom Vest – 7.67 lei/l

Lukoil Vest – 7.70 lei/l

Petrom Turnișor – 7.65 lei/l

Petrom Turnișor – 7.67 lei/l

MOL Centru – 7.74 lei/l

MOL Nord – 7.77 lei/l

OMV Sud – 7.74 lei/l

Creșterile masive din toamnă, în special la motorină, încep astfel să se tempereze. În lunile octombrie și noiembrie, motorina s-a scumpit cu nu mai puțin de 44 de bani pe litru, ceea ce face ca actualele ieftiniri să fie binevenite pentru șoferi și transportatori.

Chiar și așa, finalul lunii decembrie nu va aduce vești la fel de bune: accizele cresc din nou de la 1 ianuarie 2026, ceea ce va duce la o majorare estimată de 34 de bani pe litru la benzină și 30 de bani pe litru la motorină.