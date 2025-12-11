o mare companie restructurează masiv în românia: sute de angajați își vor pierde locul de muncă

Compania germană Bosch va reduce treptat personalul de la centrul său din Timișoara, estimând că aproximativ 510 dintre cei 1.800 de angajați își vor pierde locurile de muncă până în 2030.

Această decizie face parte dintr-un plan global al grupului Bosch, care vizează desființarea a 3.400 de posturi în divizia Global Business Services la nivel mondial, ca urmare a unor ajustări structurale menite să mențină competitivitatea pe termen lung.

Potrivit Mediafax, reducerea de personal va fi implementată gradual, pentru a permite companiei să gestioneze eficient tranziția și să sprijine angajații afectați.

„Pentru a se poziționa eficient în contextul cererii stagnante preconizate pentru servicii și ținând cont de potențialele de productivitate existente în mediul de servicii, Bosch Global Business Services intenționează să reducă în total aproximativ 3.400 de locuri de muncă la nivel mondial până la finalul anului 2030. (…) În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează să ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030. Această schimbare se va face în mod gradual pentru a ne permite să implementăm cele mai bune măsuri pentru angajații noștri și pentru viitorul activităților de business ale Bosch Timișoara”, se menționează în comunicatul companiei

Aceasta nu este prima măsură de acest tip în România. În octombrie, Bosch a anunțat și restructurări la fabrica sa din Jucu, județul Cluj, unde aproximativ 170 de posturi, inclusiv funcții de conducere pe schimb și linii de producție, dar și posturi de tehnicieni, vor fi eliminate începând cu 1 decembrie 2025.

FOTO https://www.bosch-presse.de/