ore încheiate brusc la „goga” din cauza alarmei de scăpări de gaz. „am plecat fără geci. mergem la căldură la o cafenea” / video

Pentru elevii de la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu cursurile s-au încheiat mai repede. După ce a pornit alarma de gaz în toată școala, aceștia, împreună cu profesorii, au fost evacuați de urgență. Echipajele specializate fac măsurători atât în colegiu, cât și în Prefectură.

Peste 1.000 de elevi și profesori de la Colegiul „Goga” au fost evacuați de urgență din clădire după ce a pornit alarma de gaz. Aceștia au părăsit școala rapid, fără a-și lua lucrurile personale cu ei. Mulți s-au bucurat că orele s-au încheiat mai repede, însă alții erau îngrijorați.

Elevii care se aflau în interiorul școlii au părăsit clădirea imediat ce a pornit alarma de gaz, urmând instrucțiunile profesorilor și pompierilor. „A fost o scurgere de gaz la Prefectură și a ajuns și la noi la liceu și a trebuit să evacuăm de urgență. Am ieșit fără geci și ghiozdane și avem lucrurile în clasă. Trebuie să găsim un loc să mergem la căldură. Acasă nu putem merge, pentru că avem cheile în clasă. Vom merge ori la părinți la serviciu ori la o cafenea”, spun doi elevi.

În jurul orei 12:00, elevii au fost îndrumați de pompieri și au intrat grupați în școală pentru a-și recupera lucrurile personale.

La această oră, în zonă se află o autospecială CBRN pentru efectuarea măsurătorilor de specialitate. De asemenea, sunt prezente și echipaje ale operatorilor de apă și canalizare, gaz și electricitate.

Traficul rutier este restricționat pe străzile Andrei Șaguna-Mitropoliei-Ioan Lupaș, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează în cadrul școlii, unde a pornit alarma de gaz.

