percheziții la avrig: încă un sibian care a comandat petarde on-line, s-a trezit cu poliția la ușă

Ieri, 10 decembrie, în jurul orei 17:00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au descins la domiciliul unui avrigean în vârstă de 36 de ani.

Acesta ar fi achiziționat online articole pirotehnice din categoria P1, a căror deținere este interzisă conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost indisponibilizată, în vederea continuării cercetărilor. În acest caz, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a deschis un dosar penal pentru deținerea fără drept de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Autoritățile reamintesc faptul că orice activitate legată de articole pirotehnice: preparare, producere, experimentare, deținere, transmitere, depozitare, distrugere, comercializare sau folosire, efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

De asemenea, se consideră infracțiune și se pedepsește cu închisoare de 3 luni până la 1 an:

comercializarea de articole pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani;

comercializarea de articole pirotehnice din categoria F1 de către persoane fizice sau juridice neautorizate.

Articolele pirotehnice din categoria F1, cum sunt lumânările scânteietoare sau mini-artificiile cu risc scăzut, pot fi folosite doar de persoanele care au împlinit 16 ani, și numai sub supravegherea unui adult responsabil.

Pentru a evita accidentele și implicarea în fapte penale, autoritățile recomandă:

achiziționarea de articole pirotehnice doar de la persoane fizice sau juridice autorizate;

verificarea etichetei produsului, care trebuie să fie inscripționată în limba română;

evitarea cumpărării de articole pirotehnice din mediul online.

Respectarea acestor reguli contribuie nu doar la prevenirea accidentelor, ci și la educarea copiilor în spiritul responsabilității și al respectării normelor de siguranță.