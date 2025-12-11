performanță incredibilă a sportivilor de la puma sibiu: s-au întors acasă cu 38 de medalii / foto

Ultima competiție a anului 2025 a adus sportivilor de la Puma Club Sibiu rezultate remarcabile: 21 de medalii de aur, 7 de argint și 10 de bronz.

Echipa s-a impus categoric la „Jaguar Open Mureș”, competiție desfășurată între 5 și 7 decembrie la Târgu Mureș. Concursul a reunit 475 de participanți din 30 de cluburi sportive din România, Ungaria, Moldova și Ucraina.

Juniorii sibieni s-au remarcat la categoria 6–12 ani, unde au obținut locul I în clasamentul general. „Cea mai bună sportivă” a fost desemnată Carina Partenie, iar titlul de „cel mai bun sportiv” i-a revenit lui Mihai Gorcea. La categoria 13–15 ani, premiul pentru „cea mai bună sportivă” a fost câștigat de sibianca Andreea Nistor.

Un moment emoționant al competiției a fost participarea Teodorei Moraru, elevă de 15 ani diagnosticată cu sindromul Down. Supranumită „Super Teo” de colegii ei de la „Puma”, Teodora impresionează prin determinarea cu care folosește sportul ca formă de recuperare și progres personal.

„Am terminat competiția pe primul loc în rândul tuturor cluburilor participante, un rezultat care ne oferă atât mândrie, cât și reconfirmarea statutului de cel mai bun club de taekwon-do din România. Sportivii și antrenorii noștri muncesc enorm, având câte cinci–șase antrenamente săptămânale. Știm că performanța se clădește prin perseverență, disciplină și pasiune. Le mulțumesc sportivilor, părinților, colegilor și tuturor celor care ne sunt alături pe acest drum spre performanță”, a transmis Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu.