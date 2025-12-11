pericolele care îi pândesc pe copii online: polițiștii sibieni le-au explicat cum să se apere

În această săptămână, polițiștii de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității Sibiu s-au aflat din nou printre elevi, derulând activități de prevenire în trei școli din municipiile Sibiu și Mediaș, având ca scop sporirea siguranța în școli și în comunitate.

Prin aceste activități, polițiștii sibieni au fost alături de elevi și de cadrele didactice, pentru a le vorbi despre siguranța lor, atât în mediul școlar cât și în societate, în scopul consolidării climatului de siguranță în unitățile de învățământ, prin prevenirea situațiilor de risc și a implicării elevilor în fapte antisociale.

În cadrul activităților copiii au învățat cum să se protejeze de pericolele din mediul online, dar și despre metodele prin care pot gestiona situațiile problematice care implică violența și agresiunea. De asemenea, elevii au fost informați despre persoanele care le pot oferi ajutor atunci când nu se simt în siguranță și cât de important este să își aleagă un anturaj sănătos și responsabil.

Totodată, au primit informații importante despre pericolele care se ascund în mediul online și pe platformele de jocuri pe care le accesează, spre exemplu: persoane necunoscute, solicitări suspecte, manipulare, dar și riscul de expunere la conținut nepotrivit.

Polițiștii sibieni continuă aceste acțiuni si în perioada următoare, în cadrul unităților de învățământ din județ, în vederea menținerii unui climat de siguranță în mediul școlar.