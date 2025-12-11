pietonul strivit de un tir în zona aeroportului din sibiu, în stare gravă la ati

Bărbatul în vârstă de 58 de ani, lovit de un TIR, în cursul zilei de miercuri, în apropierea aeroportului din Sibiu, este internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu. Starea acestuia este foarte gravă.

Pietonul a fost transportat direct la spital în urma accidentului. El a trecut printr-o intervenție chirugicală, după care a fost internat pe secția ATI. Starea lui este foarte gravă. „Pacientul este în continuare în stare generală gravă, pe suport ventilator și vasoactiv. Continuă monitorizarea și tratamentul în Terapia Intensivă”, transmit reprezentanții SCJU Sibiu.

Vă reamintim că bărbatul este cetățean străin și se angajase în traversarea neregulamentară a Șoselei Alba Iulia. El a fost acroșat de un TIR, condus de un cetățean străin, în vârstă de 38 de ani. A fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, întrucât omul a rămas blocat sub camion. (DETALII AICI)