presiune uriașă pe guvern: sindicatele cer salariu minim de 4.350 lei

Confederațiile sindicale au subliniat, în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, necesitatea majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată la 4.350 lei.

Potrivit reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România – Frăția, această sumă ar echivala cu aproximativ 47% din salariul mediu brut.

„CNSLR-Frăția, împreună cu celelalte confederații sindicale reprezentative, a susținut creșterea salariului minim la 4.350 lei, pentru a proteja puterea de cumpărare a angajaților într-o perioadă marcată de creșteri ale costurilor energiei, majorarea TVA și scumpiri generale, care afectează în mod disproporționat lucrătorii cu venituri mici. Această valoare corespunde prevederilor Directivei europene privind salariile minime adecvate”, a transmis sursa citată.

Potrivit Agerpres, la reuniune, CNSLR-Frăția a fost reprezentată de secretarul general Nicolae Baican și de președintele Federației Sanitas, Iulian Pope. Pe lângă discuțiile legate de salariul minim, Guvernul și partenerii sociali au abordat și alte subiecte importante: dificultățile persistente din sistemul educațional și efectele Legii 141/2025, care reglementează contingentul de lucrători din state non-UE ce pot fi admiși pe piața muncii din România în 2026; procesul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva; situația angajaților din sectorul cultural și mass-media; problemele legate de resursele umane din sănătate și asistență socială; precum și necesitatea deblocării posturilor pentru a acoperi măcar minimul necesar de personal și a preveni blocarea activității în unitățile sanitare cu deficit semnificativ de angajați.

