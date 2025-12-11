program special la cimitirul municipal din sibiu în perioada crăciunului: acces auto gratuit timp de 3 zile

Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu anunță programul special valabil în perioada 24 – 29 decembrie 2025, cu modificări importante atât pentru programul de lucru, cât și pentru programările de înhumări.
Pe 24 decembrie, Cimitirul Municipal Sibiu va funcționa cu program normal, între orele 07:00 – 15:00.
În zilele de 25, 26 și 28 decembrie, activitatea este suspendată, iar cimitirul va fi închis.
Pentru ziua de sâmbătă, 27 decembrie, sunt programate doar înmormântările pentru care s-au făcut programări în prealabil. Tot atunci se pot efectua și programări pentru înhumările din luni, 29 decembrie, în intervalul 08:00 – 13:00.
Programările pentru înhumări se pot realiza telefonic la numărul 0723 555 917, astfel:
-
26 decembrie, 08:00 – 13:00
-
27 decembrie, 08:00 – 13:00
Conducerea serviciului reamintește famililor îndoliate că prezentarea Certificatului de Deces este obligatorie, cel târziu în ziua înmormântării.
Conform HCL nr. 109/2017, în perioada 25–27 decembrie 2025, accesul auto în Cimitirul Municipal Sibiu este gratuit.
Pe durata sărbătorilor de iarnă, accesul publicului în cimitir se desfășoară conform programului de iarnă: zilnic, între orele 08:00 și 17:00.
