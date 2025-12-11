restricții de trafic în centrul sibiului: acces blocat pe o arteră importantă update

Polițiștii sibieni transmit că traficul este blocat pe o arteră importantă din centrul Sibiului. Echipe specializate fac în continuare cercetări în zona Prefecturii și Colegiului Național „Octavian Goga”, acolo unde s-a resimțit, în prima parte a zilei, un miros puternic de gaz.

UPDATE

Traficul a fost deblocat.

ȘTIREA INIȚALĂ

Traficul rutier a fost restricționat, timp de mai multe ore, pe străzile Andrei Șaguna-Mitropoliei-Ioan Lupaș din municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează în cadrul Colegiului „Goga”, unde a pornit alarma de gaz.

În momentul de față, a fost reluat traficul pe strada Andrei Șaguna, anunță polițiștii, dar rămân restricții pe altă arteră.

„În continuare, rămâne blocată strada Mitropoliei de la intersecția cu strada Andrei Șaguna până la intersecția cu strada Tribunei. Vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor de la fața locului”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

