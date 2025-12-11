restricții de trafic în centrul sibiului: acces blocat pe o arteră importantă update

Polițiștii sibieni transmit că traficul este blocat pe o arteră importantă din centrul Sibiului. Echipe specializate fac în continuare cercetări în zona Prefecturii și Colegiului Național „Octavian Goga”, acolo unde s-a resimțit, în prima parte a zilei, un miros puternic de gaz.
UPDATE
Traficul a fost deblocat.
ȘTIREA INIȚALĂ
Traficul rutier a fost restricționat, timp de mai multe ore, pe străzile Andrei Șaguna-Mitropoliei-Ioan Lupaș din municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează în cadrul Colegiului „Goga”, unde a pornit alarma de gaz.
În momentul de față, a fost reluat traficul pe strada Andrei Șaguna, anunță polițiștii, dar rămân restricții pe altă arteră.
„În continuare, rămâne blocată strada Mitropoliei de la intersecția cu strada Andrei Șaguna până la intersecția cu strada Tribunei. Vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor de la fața locului”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.
Citește și: Alertă la Liceul „Goga”: profesorii și elevii evacuați de urgență / video
Ultima oră
- Motorina și benzina s-au ieftinit pentru a 5-a oară la Sibiu: pregătiți-vă pentru scumpirea de după sărbători 5 minute ago
- Ce se caută pe piața imobiliară din Sibiu: oamenii nu mai au bani, iar 2 camere au devenit „locuința perfectă” / analiză 7 minute ago
- Presiune uriașă pe Guvern: sindicatele cer salariu minim de 4.350 lei 33 de minute ago
- Elevii de la „Goga” nu merg vineri la școală: au fost găsite scurgeri de gaz în clădire 59 de minute ago
- Pericolele care îi pândesc pe copii online: polițiștii sibieni le-au explicat cum să se apere o oră ago