revoluție pe șoselele din românia: se montează 400 de camere inteligente cu radar pentru monitorizarea traficului

Siguranța rutieră intră într-o nouă etapă odată cu demararea proiectului e-SIGUR, o investiție majoră în digitalizarea traficului pe drumurile naționale și autostrăzi.
Conform directorului CNAIR, Cristian Pistol, a fost transmisă către ANAP documentația necesară pentru achiziția sistemului, acesta urmând să includă 400 de camere video cu radar și echipamente dedicate monitorizării traficului.
După validarea documentației de către ANAP, CNAIR va putea lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare.
Implementarea proiectului este estimată la 22 de luni, iar finanțarea provine din Fonduri Europene Nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.
Ce va face sistemul e-SIGUR
Noul sistem integrat de management al traficului va permite:
- monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare,
- verificarea rovinietei în timp real,
- procesarea automată a datelor și depistarea abaterilor de la regulile de circulație.
În fazele viitoare, tehnologia va putea fi extinsă pentru:
- alertarea rapidă a echipajelor de intervenție în caz de accidente,
- analiza detaliată a traficului,
- verificarea valabilității ITP și RCA.
Obiectivul nu este sancționarea, ci prevenția
CNAIR precizează că scopul proiectului nu este creșterea numărului de sancțiuni, ci descurajarea comportamentelor periculoase și reducerea riscului de accidente. Sistemul se aliniază Strategiei Naționale care urmărește diminuarea semnificativă a numărului de victime pe șosele.
