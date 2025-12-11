scandal fără precedent - o judecătoare a rupt tăcerea în timpul conferinței de la curtea de apel: ”suntem terorizați!” / video

Conferința de presă organizată astăzi de Curtea de Apel București a fost întreruptă în mod neașteptat de o judecătoare care a decis să ia cuvântul pentru a-și exprima sprijinul față de documentarul și investigația Recorder privind problemele din sistemul judiciar.
Judecătoarea Raluca Moroșanu a vorbit în fața colegilor și a presei, afirmând că se simte obligată să intervină după reacțiile negative stârnite în interiorul sistemului față de demersul jurnalistic.
„Am 26 de ani de magistratură. Sunt aici pentru a-l susține pe Laurențiu Beșu. Este adevărat tot ce zice. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera. O parte dintre colegi sunt de acord cu mine”, a declarat judecătoarea.
Ea a respins categoric speculațiile vehiculate în spațiul public privind statutul colegului său, protagonist în investigația Recorder:
„Nu a fost nici ofițer acoperit colegul nostru, a fost toată viața magistrat. Ei știu că nu mint. Dacă nu îl cred pe Laurențiu, să mă creadă pe mine.” a mai adăugat judecătoarea Raluca Moroșanu
Intervenția magistratei a creat un moment de tensiune, însă conferința a continuat după câteva minute. Reprezentanții Curții de Apel nu au comentat imediat declarațiile sale.
Investigația Recorder, care a ridicat semne de întrebare privind integritatea și funcționarea sistemului judiciar, a generat deja reacții puternice în rândul magistraților și al instituțiilor din justiție.
