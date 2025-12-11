schimbare spectaculoasă în centrul sibiului: începe reabilitarea totală a turnului sfatului

Turnul Sfatului, unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale Sibiului, va fi reabilitat pe parcursul următorilor doi ani.

Miercuri, 10 decembrie, primarul Astrid Fodor a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu asocierea Decorint SRL & Domino Construct Expert SRL. Valoarea proiectului se ridică la 9,27 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regiunea Centru.

“În paralel cu toate celelalte investiții în educație, infrastructură și mobilitate pe care le derulăm, îngrijim și patrimoniul istoric al orașului. În ultimii ani am reușit să realizăm proiecte frumoase la Baia Populară, la clădirile din Piața Mică nr. 22 și Piața Mică nr. 25 și la turnurile de pe str. Cetății. A venit rândul unui monument istoric important al Sibiului, unul legat și de identitatea vizuală a orașului – Turnul Sfatului. Îi vom îmbunătăți estetica, dar mai ales funcționalitatea prin lucrări care vor respecta statutul de monument istoric și îi vor proteja identitatea. Aceasta este în același timp și o investiție pentru turismul local, pentru că obiectivul atrage anual mii de turiști.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu

Despre clădirea existentă:

Este un monument istoric, fiind înscris in Lista monumentelor istorice grupa A, adică de importanță națională. Acesta a făcut parte din a doua centură de fortificații a cetății medievale Sibiu, conform expertizei tehnice construcția sa începând în secolul al XII- lea

Suprafața construită la sol este de 135 mp, având o arie desfășurată de aproape 376 mp. Clădirea este structurată pe parter și 7 etaje, având înălțimea de peste 40 de metri

Lucrările propuse a se realiza în următoarele 24 de luni pentru conservarea autenticității, pentru prelungirea vieții acestui monument și pentru a-l aduce în prezent ca funcționalitate, făcându-l mai prietenos pentru vizitatori:

Restaurarea fațadelor, punerea în valoare a componentelor decorative din piatră, inclusiv a suprafeței gangului de sub turn, de pe care se vor decoperta tencuielile existente, iar tencuielile istorice vor fi puse în siguranță sub supravegherea unui specialist restaurator de parament.

Tâmplăriile din lemn ale ferestrelor se vor înlocui cu tâmplării metalice realizate în tehnici tradiționale.

Reparații ale zonelor degradate ale învelitorii din tablă de cupru

Curățarea zidăriei și a tencuielilor interioare,

Refacerea pardoselii de cărămidă la etajul 1, precum și a pardoselilor de lemn de la celelalte niveluri, care se vor curăța, se vor înlocui elementele degradate și se vor remonta, adăugându-se un nou strat de finisaj din lemn.

Scările vor fi restaurate și reabilitate, iar balustradele și mâna curentă din lemn vor fi înlocuite cu piese metalice.

Pentru funcțiunea de expunere, va fi amplasat în turn un mobilier special, cu iluminat dedicat inclus

Și mecanismul ceasului va fi reabilitat. Cadranele de sticlă vor fi demontate piesă cu piesă, vor fi curățate și înfoliate cu protecție UV, care să le ferească și împotriva temperaturilor extreme. Indicatoarele orare și minutare precum și cifrele orare vor fi înlocuite. Ceasul va funcționa cu un sistem hibrid de orologiu, cu patru clopote din bronz și gong, iar mecanismul ceasului va fi curățat și verificat. Cutia de protecție va fi și aceasta refăcută, iar greutățile mecanismului vor fi expuse la etajul 5 al Turnului

Refacerea instalației electrice și realizarea unui sistem nou de iluminare ambientală și a unui sistem potrivit pentru expunere

Diverse lucrări pentru protecția la incendiu a monumentului – se va monta o instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, iar șarpanta va fi ignifugată

Va fi montat și un sistem de alarmare împotriva efracției și unul de supraveghere video.

Istoric, dar adus în prezent și smart:

Noul Turnul al Sfatului va fi mai incluziv: Noua mână curentă a scărilor interioare va conține informații descriptive despre spațiile interioare, dar și date despre istoricul obiectivului și semnificația lui, gravate în alfabetul Braille. Pe placarea metalică a pervazurilor unor ferestre vor fi inscripționate în alfabetul Braille informații despre spațiile respective, istoricul obiectivului, dar și descrieri ale perspectivelor de belvedere din toate cele 4 direcții



Prin acest proiect se va crea un audio guide care va face experiența tuturor vizitatorilor mai plăcută și mai informativă, având și un rol important în accesibilizare