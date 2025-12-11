șofer străin prins băut la avrig: dosar penal deschis pe loc

Un șofer în vârstă de 32 de ani, cetățean străin, a fost oprit de polițiștii din Avrig în noaptea de joi spre vineri, 11 decembrie, în jurul orei 02:00, în timpul unei acțiuni de supraveghere și control al traficului rutier desfășurată pe DJ 105F.
În urma testării cu aparatul alcooltest, oamenii legii au constatat că bărbatul avea o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii cu exactitate a alcoolemiei în sânge.
Poliția Orașului Avrig continuă cercetările pentru clarificarea circumstanțelor în care a fost depistat șoferul și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.
