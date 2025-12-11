subprefectul giubega florian este alături de șură culturală din gusterița: ”investind în copii, investim în românia de mâine”

Subprefectul județului Sibiu, Giubega Florian, și-a exprimat sprijinul pentru Șura Culturală din Gusterița. Acesta a subliniat importanța investiției în tineri și în educație.

Redăm comunicatul de presă:

“O șură veche de 100 de ani a fost recondiționată și transformată într-un loc plin cu vise pentru copiii din comunitatea Gușterița – un centru educațional, cultural și social pentru copii.

Deși spațiul nu este gata în întregime, Șura a găzduit deja din 2020 evenimente cultural-educaționale pentru copiii și adulții din cartier și nu numai.

E vorba de multe familii foarte sărace, private de cele mai de bază nevoi, aflate adesea în situații limită.

Fără posibilități materiale și locuind într-un cartier mărginaș, un adevărat slum, copiii acestor familii nu au acces la activități care să-i ajute să-și descopere talentul, să le dezvolte anumite deprinderi sănătoase, care să le faciliteze ulterior integrarea în colectivități, să-i ajute să viseze la un viitor mai bun, să le dezvolte încrederea în propriile calități.

Șura Culturală a venit în sprijinul acestor copiii și cu un afterschool, ,,Șura dă aripi”, toate datorită domnului Părinte Ioniță Alexandru și doamnei psihopedagog, Ignat Marinela.

Alături de Șura Culturală este și proiectul ,,Fotbal Free”, proiect sportiv care are rolul de a veni în sprijinul acestor copilași cu un plus de educație, mulțumită domnilor Morariu Toma, Mihu Adrian și Dan Luca.

Activități 2020-2021

– renovarea Șurii Culturale Gușterița (cu sprijinul voluntarilor, al sponsorilor și al donatorilor). Șantierul este aproape de finalizare.

– organizarea de ateliere de robotică (în parteneriat cu Științescu Hub), sport, muzică și pictură la care au participat peste 150 de copii.

– organizarea evenimentului Zilele Recoltei în Gușterița în fiecare octombrie cu scopul de a populariza Șura Culturală ca spațiu cultural-social. În cadrul evenimentului, colaboratorii noștri au susținut concerte, ateliere, proiecții de film, seara de chitară, spectacole de teatru.

– participarea la Maratonul Internațional Sibiu, unde au alergat și copii care beneficiază de activitățile și evenimentele organizate de Șura Culturală

În comunitatea din Gușterița sunt circa 200 de copii (romi și români) în condiții sociale precare, cu risc de abandon școlar.

Acești copii au nevoie să fie susținuți să finalizeze studiile pe parcursul claselor 1-8, pentru ca apoi să urmeze studii liceale sau de școală profesională.

Educația este soluția pe termen lung de care este nevoie în comunitate.

Proiect pilot Împreună cu Asociația Tinerilor Pedagogi din Sibiu și cu voluntari din comunitate lucrăm la un program de tip AfterSchool (gratuit) pentru o primă grupă de 20 copii din clasele primare.