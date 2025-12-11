trafic aerian atipic la sibiu: un avion face manevre speciale în zona aeroportului

Astăzi, între orele 09:30 și 13:00, o aeronavă a companiei Wizz Air va efectua manevre de tip „touch and go” pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Operațiunea „touch and go” presupune aterizarea aeronavei pe pistă urmată imediat de o decolare rapidă, cu motoarele turate la maxim. Aceste manevre fac parte dintr-un program de instruire dedicat piloților, care urmărește dezvoltarea rapidă a abilităților necesare pentru siguranța zborurilor comerciale.

Autoritățile aeroportuare recomandă comunității să țină cont de posibilele zgomote și mișcări ale aeronavelor pe durata exercițiului.