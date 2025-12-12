accident în șelimbăr: șofer beat criță a intrat cu mașina într-un stâlp

În cursul zilei de ieri, 11 decembrie 2025, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un eveniment rutier produs pe strada Pictor Nicolae Brana, din localitatea Șelimbăr.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 63 de ani din Sibiu, care, pentru a evita coliziunea cu un alt autovehicul, ar fi virat și a intrat în stâlpul de iluminat public. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările continuă la nivelul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.