adopțiile scad de sărbători în sibiu: ce îi face pe oameni să renunțe și de ce asociațiile refuză cererile „din impuls”

Perioada sărbătorilor nu aduce un vârf al adopțiilor de animale, ci dimpotrivă, cererea este mai redusă decât în restul anului. Cei care aleg să adopte în această perioadă sunt verificați de asociații, pentru ca gestul să fie cu adevărat unul responsabil și nu unul impulsiv.

Perioada sărbătorilor nu aduce o schimbare majoră în rândul numărului de adopții. Asociațiile din Sibiu susțin că nu crește interesul pentru adopție, iar cei care depun cerere pentru adoptarea unui cățel sau pisici, în general, nu primesc aprobare, tocmai în ideea de a încuraja adopția responsabilă.

La Asociația PAN, anul acesta s-a observat o scădere a numărului de adopții în rândul pisicilor. „Nu e cerere mai mare în această perioadă, mai rău decât în alți ani. Oamenii sunt mai mult plecați și se gândesc să nu ia pisica acum, plus că e iarnă. În general, se orientează către pui, însă numărul adopțiilor este mai slab decât anul trecut. Mulți se gândesc și la costurile pe care le presupune un animal de companie – dacă vrei să-i dai mâncare bună, e mai costisitor. În acest moment, avem 29 de animale în adăpost și 15 în foster”, a explicat Ana Maria, de la Asociația PAN.

Câinii de talie mică și puii de pisică, cei mai frecvent adoptați

Deși numărul adopțiilor rămâne scăzut în perioada sărbătorilor, în 2025, la Asociația Animal Life s-a observat o ușoară creștere comparativ cu 2024, semnalând un interes constant pentru adopția responsabilă. Tendințele arată o preferință clară pentru câinii de talie mică, dar și pentru puii de pisică sau de cățel.

În rândul sibienilor se opservă un interes crescut pentru adoptarea pisicilor. „În România, adopțiile interne pe care le gestionăm sunt concentrate exclusiv în județul Sibiu și reprezintă un procent redus în cazul câinilor, comparativ cu adopțiile internaționale. În schimb, în ceea ce privește pisicile, adopțiile naționale sunt majoritare, ceea ce reflectă o deschidere mai mare a adoptatorilor locali către pisici”, a spus Maria Cismaru de la Animal Life.

Maria mai subliniază că, deși există cereri suplimentare în perioada sărbătorilor, fiecare adopție este tratată cu responsabilitate. „Punem accent pe educarea viitorilor adoptatori, încurajându-i să evite deciziile impulsive și să analizeze cu atenție implicațiile pe termen lung. Este important ca întreaga familie să fie de acord, pentru că adopția presupune o responsabilitate de 10–15 ani. Din acest motiv, nu încurajăm și, în general, nu aprobăm cererile care au ca scop oferirea animalului cadou, considerând că bunăstarea acestuia trebuie să primeze în fața impulsurilor de moment”, a spus Maria Cismaru de la Animal Life.

Astfel, perioada sărbătorilor rămâne un moment mai liniștit în ceea ce privește adopțiile, iar organizațiile recomandă ca fiecare decizie să fie luată cu grijă, pentru binele animalului și al familiei adoptatoare.

Cei care își doresc să adopte o pisică de la Asociația PAN trebuie să completeze un formular online pe pagina asociației. Persoanele interesate să adopte un blănos pot lua legătura cu Asociația Animal Life completând, de asemenea, un formular online.