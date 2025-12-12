adrian echert, mesaj dur despre criza din magistratură: „românia merită o justiție reală, nu un spectacol”

Scandalul care zguduie în aceste zile sistemul judiciar generează reacții ferme din partea clasei politice din toată țara, inclusiv de la Sibiu.

Deputatul de Sibiu Adrian Echert avertizează că situația din justiție a depășit de mult nivelul unei crize de imagine și a devenit un pericol real pentru funcționarea statului de drept.

Într-o declarație transmisă public, parlamentarul susține că realitatea din justiție nu mai poate fi acoperită prin „comunicate, conferințe și explicații cosmetizate”.

„Ceea ce vedem nu e doar o criză de imagine. E un sistem în care influența politică, loialitățile personale și tăcerile complice cântăresc mai mult decât legea. Un sistem în care protecțiile se activează instant, iar adevărul e împins la margine.” afirmă deputatul Adrian Echert.

Acesta reamintește că, în anii trecuți, USR a încercat să impună reforme majore în justiție – de la transparență, la mecanisme de control și responsabilitate – însă „înțelegerile de culise” au blocat atunci orice schimbare reală.

Acum câțiva ani, USR a încercat să schimbe direcția. A cerut transparență. A cerut responsabilitate. A cerut mecanisme de control și independență. Schimbarea devenise posibilă, dar înțelegerile de culise au închis ușa exact când era nevoie de fermitate și consecvență.”, afirmă deputatul Adrian Echert.

Deputatul sibian subliniază că România are nevoie de curaj și de o reformă reală a sistemului judiciar. El face apel la magistrați, politicieni și societate să rupă tăcerea și să demonteze „mecanismul dependențelor” care a blocat ani la rând funcționarea corectă a instituțiilor.

“E nevoie de curaj. De transparență reală. De oameni care nu se tem să rupă tăcerea și să desfacă, piesă cu piesă, acest mecanism al dependențelor. România merită și are nevoie de o justiție care să nu fie spectacol. Merită o justiție care să fie justiție.” a mai adăuat Adrian Echert

Declarația acestuia se alătură reacțiilor tot mai numeroase apărute pe fondul dezvăluirilor care au declanșat un val de proteste și cereri de reformă în întreaga țară.