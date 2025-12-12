al doilea caz de lepră confirmat în românia: cum se manifestă boala

Analizele de laborator au confirmat vineri al doilea caz de lepră (boala Hansen) la Cluj, fiind vorba despre sora femeii deja diagnosticate joi.

Cele două surori s-au infectat după ce, în luna septembrie, au călătorit în țara lor natală și au intrat în contact cu mama lor, deja bolnavă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care s-a deplasat personal la Cluj pentru a evalua situația, a precizat că prima pacientă nu mai este contagioasă, iar riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Ambele surori urmează tratamentul specific recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care reduce considerabil riscul de transmitere.

Potrivit Adevărul.ro, ministrul a explicat că lepra se caracterizează printr-o evoluție lentă și o contagiozitate redusă. Boala se transmite doar prin expunere prelungită și nu prin contact normal, precum strângeri de mână, îmbrățișări, călătorii în mijloacele de transport în comun sau folosirea spațiilor comune.

Cum se manifestă boala

Lepra, sau boala Hansen, se manifestă de obicei prin leziuni cutanate vizibile, cum ar fi pete sau noduli pe piele, care pot fi mai palide decât tonul normal al pielii și pot pierde senzația tactilă. Pe lângă acestea, pacienții pot prezenta amorțeli sau furnicături la nivelul mâinilor, picioarelor sau feței, slăbiciune musculară și deformări ale membrelor în stadii avansate.

Boala evoluează lent, iar simptomele pot apărea chiar și după câțiva ani de la expunerea la bacilul Mycobacterium leprae. În formele neglijate, lepra poate afecta nervii periferici și sistemul respirator. Mortalitatea apare foarte rar și doar în cazuri extrem de neglijate, când apar complicații severe, cum ar fi infecții secundare sau leziuni grave ale nervilor și membrelor care pot duce la sepsis

Tratamentul cu antibiotice recomandat de OMS este eficient și reduce complet riscul de complicații, permițând pacienților să ducă o viață normală.