anunț important de la prefectura din sibiu. pompierii au făcut noi măsurători pentru detectarea gazelor

Pompierii sibieni au făcut noi măsurători la sediul Prefecturii din Sibiu, după ce joi a fost semnalat un miros înțepător în clădire. Aceștia au constatat, vineri dimineață, că nu au fost identificate valori care să indice prezența gazelor sau a altor substanțe periculoase, motiv pentru care activitatea cu publicul poate fi reluată.

Activitatea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor a fost reluată vineri dimineață, după ce pompierii au făcut noi verificări și nu au identificat valori care să indice prezența gazelor.

Măsura suspendării a fost una temporară și necesară, luată exclusiv din considerente de siguranță a cetățenilor și a personalului, iar Instituția Prefectului județul Sibiu își exprimă regretul pentru disconfortul creat.

Anunț important pentru cetățeni

Persoanele care au avut programare în data de 11 decembrie 2025 pentru înmatriculare, transcriere, radiere sau eliberare numere provizorii sunt invitate să se prezinte astăzi, în intervalul 11.00–13.00.

Cetățenii programați pentru preschimbarea permiselor de conducere sunt invitați să se prezinte astăzi, 12. 12.2025 în intervalul orar 09.00–13.00.

Pentru eliberarea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatelor de înmatriculare, prezentarea cetățenilor se va face astăzi în intervalul 14.00–15.00.

Persoanele care au avut programare pentru susținerea probei teoretice (sala) în data de 11.12.2025, sunt invitate să se prezinte luni sau marți, în intervalul orar 09.00–12.00, fără a fi necesară efectuarea unei noi programări.

Vă reamintim că, în cursul zilei de joi, s-a resimțit miros de gaz atât la Prefectură, cât și la Colegiul Național „Octavian Goga" din Sibiu. La școală s-au identificat scurgeri de gaze, motiv pentru care astăzi elevii desfășoară cursurile online.