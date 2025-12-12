captură masivă de petarde ilegale în județul sibiu: printre “victime” și 3 copii

În cursul zilei de ieri, 11 decembrie 2025, polițiștii din județ au desfășurat mai multe acțiuni pentru identificarea persoanelor care dețin ilegal articole pirotehnice.

În jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat asupra unui bărbat de 39 de ani, din Șelimbăr, 270 de bucăți de articole pirotehnice din categoriile P1 și T1, a căror deținere este interzisă conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Din verificări a reieșit că acestea ar fi fost achiziționate printr-o comandă online. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar în cazul bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru deținere fără drept de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

O oră mai târziu, în jurul orei 15:30, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita au identificat asupra unui tânăr de 25 de ani, din Iacobeni, 120 de bucăți de articole pirotehnice din categoria P1, interzise la deținere. Și în acest caz, articolele pirotehnice au fost indisponibilizate, iar tânărul este cercetat penal pentru aceeași infracțiune.

Tot în cursul aceleiași zile, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita au depistat și trei minori, cu vârste între 12 și 14 ani, din Iacobeni, care dețineau 157 de bucăți de articole pirotehnice din categoria P1, interzise conform legislației în vigoare. Articolele au fost ridicate și predate spre cercetări.