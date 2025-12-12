Ministerul Sănătății a confirmat un caz de lepră (boala Hansen) în Cluj-Napoca, alte trei cazuri fiind în prezent în curs de evaluare clinică și microbiologică. Informațiile au fost făcute publice printr-o postare oficială a Ministerului Sănătății pe Facebook.

Potrivit autorităților, toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, și erau angajate ca maseuze la un salon SPA din municipiu.

Investigațiile medicale și confirmarea cazului

Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj în data de 26 noiembrie. Acestea provin din Indonezia și au fost supuse mai multor investigații medicale.

Într-unul dintre cazuri, biopsia de țesut cutanat a indicat prezența bacililor acido-alcoolo-rezistenți (BAAR), iar testul genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA a exclus tuberculoza. Analizele histopatologice și frotiurile Ziehl-Neelsen sunt în continuare în lucru pentru celelalte cazuri, fiind orientate spre identificarea infecției cu Mycobacterium leprae.

Pe baza rezultatelor microbiologice disponibile, un caz a fost confirmat oficial, iar celelalte trei se află sub monitorizare clinică și epidemiologică.

Măsuri epidemiologice și suspendarea activității salonului

Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Cluj, au dispus măsuri pentru limitarea oricărui risc de transmitere. Printre acestea se numără dezinfecția completă a spațiilor utilizate de salon, inclusiv prin ozonizare, intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate, verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare, precum și control medical pentru angajați.

Activitatea salonului SPA a fost suspendată până la finalizarea anchetei epidemiologice.

Tratament și clarificări pentru populație

Ministerul Sănătății precizează că tratamentul specific recomandat de Organizația Mondială a Sănătății a fost deja inițiat. Conform protocoalelor internaționale, după începerea tratamentului, riscul de transmitere a bolii scade rapid până la dispariție.

Autoritățile sanitare subliniază că lepra este o boală cu evoluție lentă și cu un grad redus de contagiozitate. Transmiterea necesită, de regulă, un contact prelungit și apropiat.

Boala nu se transmite prin strângerea mâinii, îmbrățișări, utilizarea mijloacelor de transport în comun, contact de scurtă durată sau folosirea spațiilor comune.

Ce este lepra (boala Hansen)

Lepra este o boală infecțioasă cronică produsă de bacteria Mycobacterium leprae, care afectează în principal pielea, nervii periferici și mucoasele. Perioada de incubație este lungă, putând varia de la câțiva ani până la peste un deceniu, ceea ce face dificilă identificarea exactă a sursei infecției.

Boala este tratabilă și vindecabilă dacă este diagnosticată la timp. În lipsa tratamentului, poate duce la complicații neurologice și leziuni permanente, însă tratamentele moderne au redus semnificativ aceste riscuri.

Situația în România și în Europa

Ultimul caz de lepră diagnosticat în România a fost înregistrat în anul 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice și apar, de regulă, la persoane provenite din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

Ministerul Sănătății a anunțat că riscul pentru populația generală rămâne scăzut și că situația este gestionată sub monitorizare permanentă.