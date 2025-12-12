cazul sibianului care a plătit 6 ani consumul vecinului: a început procesul, iar electrica dă „din colț în colț”

Un sibian a plătit, vreme de 6 ani, facturile pentru energie ale altei persoane. Eroarea s-ar fi produs din cauza neatenției companiei Electrica Furnizare S.A., care l-a dat în judecată pe om. Procesul a început de curând, judecarea cauzei fiind amânată pentru anul viitor.

Sibianul a reclamat o situație revoltătoare care, în ultimii 8 ani, i-a prejudiciat familia atât financiar, cât și emoțional. Timp de 6 ani, omul a plătit consumul de energie al vecinului, iar asta din cauza unei erori săvârșite chiar de Electrica Furnizare S.A., care a introdus o altă serie de contor. Pe documentele transmise de proprietarul locuinței figura seria reală: 1325544, însă Electrica a introdus seria 1326544. Acum, sibianul trece printr-un alt episod revoltător cu aceeași companie, care a decis să îl dea în judecată pentru o factură greșită, dar pe care omul a plătit-o deja.

Reacția Electrica Furnizare S.A.

În urma reclamațiilor făcute de sibian, Ora de Sibiu a transmis o solicitare către Electrica Furnizare S.A. prin care a cerut lămuriri cu privire la situația produsă. Reprezentanții companiei spun însă că nu pot oferi detalii despre această speță. „Între compania Electrica Furnizare și fostul client menționat în solicitarea dumneavoastră de presă se află în desfășurare un litigiu pe rolul instanței de judecată, doar aceasta putând să stabilească modul de soluționare al cererilor formulate de ambele părți. Din acest motiv, nu vă putem oferi detalii legate de această speță”, au precizat reprezentanții companiei.

„Pentru o corectă înțelegere a responsabilităților în piața de energie: Distribuitorul de energie electrică exploatează și întreține rețelele electrice prin care energia ajunge la locul de consum, având în atribuții și prevenirea incidentelor care pot afecta rețeaua. Totodată, operatorul de distribuție este responsabil de montarea, înlocuirea, verificarea, citirea periodică a contoarelor și de transmiterea datelor către furnizori. Furnizorul de energie electrică este cel care achiziționează și vinde energie către consumatorii finali, utilizând rețeaua de distribuție care aparține distribuitorului pentru a livra energie clienților. Furnizorul emite facturile pe baza datelor transmise de distribuitor și gestionează relația contractuală cu clientul. Dorim să vă asigurăm, și pe această cale, că Electrica Furnizare tratează cu maximă seriozitate orice sesizare venită din partea clienților săi. Ne reafirmăm angajamentul de a îmbunătăți continuu procesele interne, astfel încât să garantăm furnizarea unor servicii eficiente și la standarde înalte tuturor clienților”, au mai explicat reprezentanții Electrica Furnizare.

Pronunțarea a fost amânată

În ceea ce privește procesul intentat de Electrica Furnizare, primul termen de judecată a avut loc în 9 decembrie. Judecarea cauzei a fostă amânată pentru anul viitor, în 12 mai 2026.