chiriile din sibiu nu mai merg ca altădată: prețuri de la 250 euro, dar muncitorii de pe autostrada sibiu–pitești țin piața în viață

Chiriile nu mai sunt la fel de căutate ca în anii precedenți, tinerii căutând soluții alternative pentru a economisi bani. Astfel, aceștia aleg să locuiască alături de mai multe persoane sau cu familia. Agenții imobiliari din Sibiu susțin că angajații străini sunt cei care mențin piața chiriilor.

Segmentul chiriilor trece printr-o perioadă de stagnare. Oferta este mare, dar cererea a scăzut. „Chiriile sunt mai mici decât în vară. Un apartament care se dădea cu 500 de euro se închiriază acum cu 400. În plus, timpul de închiriere s-a dublat sau chiar triplat. Înainte se dădea în șapte zile, acum durează două-trei săptămâni”, spune Ovidiu Neagu de la Tower Imob.

Agenții imobiliari susțin că majorarea prețurilor la utilități și presiunea economică îi determină însă pe tot mai mulți sibieni să caute alternative: mutare cu părinții, împărțirea unui apartament cu alți chiriași sau amânarea relocării.

Totuși, există și zone unde piața rămâne activă. Potrivit lui Silviu Gorun, „Sibiul se mișcă încă alert. Mulți angajați străini se relochează, mai ales inginerii turci veniți pentru autostradă. Aici cererea de închiriere rămâne bună”, spune agentul.

Prețuri la chirii în Sibiu între 250 și 600 de euro

În Sibiu, prețurile pentru o garsonieră de închiriat variază în funcție de zonă, confort și gradul de amenajare. Garsonierele mai modeste pot porni de la aproximativ 250 de euro pe lună, însă sunt din ce în ce mai rare și, de obicei, au dotări minimale. În zone mai bune sau în cazul locuințelor renovate și mobilate modern, chiriile pot depăși 350 de euro pe lună. De exemplu, în cartierul Terezian, o garsonieră de 24 de metri pătrați se închiriază cu 250 de euro, iar în cartierul Turnișor cu 300 de euro.

Apartamentele cu două camere se închiriază, în general, cu 270–400 de euro, în funcție de zonă și facilități. Un apartament cu două camere în cartiere rezidențiale, precum Calea Cisnădiei sau Terezian, poate fi închiriat cu 350–380 de euro pe lună.

Pentru apartamentele cu trei camere, prețurile din Sibiu variază semnificativ în funcție de zonă și dotări. Un apartament standard, confortabil, se poate închiria cu aproximativ 500–550 de euro pe lună, în timp ce un apartament premium, spațios, de circa 90 de metri pătrați, situat într-o zonă liniștită precum Kogălniceanu, poate ajunge la aproximativ 600 de euro pe lună.

Citește și: Ce se caută pe piața imobiliară din Sibiu: oamenii nu mai au bani, iar 2 camere au devenit „locuința perfectă” / analiză

Cum se închiriază spațiile comerciale. Prețurile mari țin piața pe loc

Situația e și mai delicată pe segmentul spațiilor comerciale. Dacă birourile sau halele se tranzacționează încă, spațiile comerciale cu prețuri ridicate rămân neocupate. „Sunt spații pe Mihai Viteazu care nu se închiriază. Proprietarii s-au obișnuit cu prețuri mari, dar chiriașii nu mai sunt dispuși să plătească atât. Sunt mii de metri pătrați de birouri în așteptare. Firmele își restrâng activitatea”, spune agentul Ionel Oglan.

Și Florică Snop, reprezentant Taboo Imobiliare, confirmă. „Se închiriază greu spațiile comerciale, mai ales cele fără poziție foarte bună. Proprietarii preferă să aștepte chiriași stabili, pe termen lung”, a declarat acesta.