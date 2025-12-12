control de amploare anpc înainte de sărbători: alimente expirate, produse cu mucegai și zeci de magazine închise / foto

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, în perioada 8 – 12 decembrie, o amplă acțiune de control la nivel național, verificând peste 1.700 de operatori economici.

Rezultatele au scos la iveală numeroase nereguli grave, sancționate cu amenzi totale de peste 14,4 milioane de lei.

Potrivit ANPC, comisarii au aplicat 2.029 de amenzi contravenționale și au emis 776 de avertismente pentru încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor. În urma controalelor, produse neconforme în valoare de peste 1,17 milioane de lei au fost retrase definitiv de la vânzare, iar altele, în valoare de peste 1,57 milioane de lei, au fost oprite temporar de la comercializare.

Totodată, 38 de operatori economici au primit ordin de suspendare a activității până la remedierea problemelor constatate.

Printre cele mai frecvente nereguli descoperite s-au numărat comercializarea de produse alimentare expirate sau depreciate, inclusiv legume și fructe cu mucegai. Comisarii ANPC au găsit și neconcordanțe între țara de origine trecută pe eticheta de raft și cea înscrisă pe ambalajul real al produsului.

La capitolul produse de panificație, inspectorii au constatat diferențe între gramajul afișat și cel real, iar în unele puncte de lucru lipseau cu totul mijloacele de măsurare. În plus, numeroase echipamente și ustensile folosite în spațiile de producție sau depozitare prezentau un grad avansat de uzură, rugină și impurități. Nici pavimentul nu era întreținut corespunzător, fiind identificate depuneri consistente de murdărie, reziduuri alimentare și lichide.

Operatorii verificați nu respectau întotdeauna nici condițiile și temperaturile recomandate pentru păstrarea alimentelor. O altă problemă majoră a fost lipsa informării corecte privind ingredientele cu potențial alergen, expunând consumatorii la riscuri serioase.

În mai multe locații, prețurile și informațiile obligatorii pentru consumatori erau fie incomplete, fie afișate incorect, încălcând normele privind transparența comercială.

Controalele ANPC vor continua, potrivit instituției, până când operatorii economici vor respecta integral legislația și standardele de igienă impuse pentru protejarea consumatorilor.