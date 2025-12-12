cutremur în toiul nopții în românia: seism de 3,9 grade resimțit în mai multe orașe

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la ora 03:54, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a produs la o adâncime de 87,7 km, în zona seismică Vrancea, cunoscută pentru activitatea sa tectonică intensă.

Epicentrul a fost localizat la distanțe relativ mici de mai multe orașe importante:

47 km vest de Focșani

64 km nord de Buzău

64 km est de Sfântu-Gheorghe

76 km est de Brașov

94 km nord-est de Ploiești

100 km sud de Bacău

Deși nu au fost raportate pagube sau victime, locuitori din mai multe localități au declarat că au simțit mișcarea seismică, în special cei aflați în clădiri înalte.

Seismele din ultimele 24 de ore se înscriu în activitatea obișnuită a zonei Vrancea, una dintre cele mai active seismic din Europa.

Anul trecut, cel mai mare seism înregistrat în România a avut 5,4 grade și s-a produs pe 16 septembrie, în zona Buzău-Vrancea. Autoritățile reamintesc populației importanța măsurilor de prevenție și a cunoașterii procedurilor în caz de cutremur.