inspecție în școala în care mai mulți copii au fost bătuți de polițiști la apoldu de jos

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Sibiu a dispus o inspecție în Școala Gimnazială din Apoldu de Jos acolo unde, la finalul lunii noiembrie, mai mulți copii au fost agresați de doi polițiști. În paralel, IPJ Sibiu a declanșat cercetarea disciplinară față de agenți, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a fost sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de purtare abuzivă și loviri sau alte violențe.

Mai mulți părinți din Apoldu de Jos au sesizat poliția după ce copiii lor au fost agresați de doi agenți chiar în incinta școlii în care învață. Totul s-a întâmplat în 27 noiembrie, când doi polițiști au intrat în unitatea de învățământ și i-au chestionat pe cei 8 elevi, bănuindu-i că ar fi comis un furt din biserica din sat.

Citește și: Acuzații grave la Apoldu de Jos: Copii bătuți de polițiști într-o clasă de la școala din comună

În urma plângerilor formulate de părinți, șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a dispus să fie efectuate verificări de către specialiștii Compartimentului Control Intern. Cei doi polițiști, dar și șeful poliției din Miercurea Sibiului, sunt acum cercetați disciplinar.

În paralel, a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, raportat la activitățile desfășurate de cei doi polițiști care s-au prezentat în unitatea de învățământ, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și loviri sau alte violențe. (DETALII AICI)

IȘJ trimite inspecția în școală

Inspectoratul Școlar a trimis inspecția în școala din Apoldu de Jos în urma incidentului revoltător.

„În legătură cu incidentul neplăcut care a avut loc la Școala Gimnazială Apoldu de Jos, dorim să transmitem faptul că Inspectoratul Școlar Județean Sibiu s-a autosesizat cu privire la evenimentul raportat de către presă la Școala Gimnazială Apoldu de Jos. Conducerea I.Ș.J. Sibiu tratează cu maximă seriozitate orice situație care afectează climatul educațional și siguranța elevilor și personalului. În acest sens, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație care a avut loc astăzi, s-a decis demararea unei inspecții școlare tematice de urgență la unitatea de învățământ vizată”, a precizat Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al instituției.

Inspecția are rolul de a identifica cauzele care au condus la producerea evenimentului. De asemenea, ISJ cere o analiză detaliată a modalității de intervenție și gestionare a situației de către directorul școlii. S-a dispus, totodată, verificarea respectării procedurilor interne și a legislației în vigoare privind siguranța elevilor și managementul situațiilor de criză

„Echipa de inspecție a I.Ș.J. Sibiu va începe activitatea imediat și va colabora cu toate părțile implicate pentru a colecta toate informațiile necesare. Prioritatea noastră este asigurarea unui mediu sigur și propice pentru educație”, au transmis reprezentanții IȘJ Sibiu.