instruire de top pentru cadeții academiei „nicolae bălcescu” sibiu: simulatoare și trageri reale în poligon / foto

Cadeții Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” au desfășurat, în această perioadă, modulul integrator de specialitate în Poligonul de Instrucție Perii Dăii.

Programul de instruire a inclus activități complexe, printre care reprezentarea grafică a dispozitivului de luptă pe hărți UTM și în sistemul virtual VBS 4, transmiterea cererilor de foc pe baza datelor despre ținte și corectarea tragerilor de artilerie. De asemenea, cadeții au parcurs teme tactice specifice acțiunilor ofensive și defensive la nivel de pluton.

Aceste exerciții contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pentru formarea unor viitori ofițeri bine pregătiți, capabili să răspundă eficient provocărilor mediului operațional modern.