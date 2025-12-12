Cadeții Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” au desfășurat, în această perioadă, modulul integrator de specialitate în Poligonul de Instrucție Perii Dăii.
Programul de instruire a inclus activități complexe, printre care reprezentarea grafică a dispozitivului de luptă pe hărți UTM și în sistemul virtual VBS 4, transmiterea cererilor de foc pe baza datelor despre ținte și corectarea tragerilor de artilerie. De asemenea, cadeții au parcurs teme tactice specifice acțiunilor ofensive și defensive la nivel de pluton.
Aceste exerciții contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pentru formarea unor viitori ofițeri bine pregătiți, capabili să răspundă eficient provocărilor mediului operațional modern.
Ultima oră
- Instruire de top pentru cadeții Academiei „Nicolae Bălcescu” Sibiu: simulatoare și trageri reale în poligon / foto 3 minute ago
- „Regele criptomonedelor”, Do Kwon, condamnat la 15 ani de închisoare: Fondatorul TerraUSD, numit „manipulator fără limite” 35 de minute ago
- Cutremur în toiul nopții în România: seism de 3,9 grade resimțit în mai multe orașe 52 de minute ago
- Anunț important de la Prefectura din Sibiu. Pompierii au făcut noi măsurători pentru detectarea gazelor 53 de minute ago
- Adrian Echert, mesaj dur despre criza din magistratură: „România merită o Justiție reală, nu un spectacol” o oră ago