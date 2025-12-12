inter termină 2025 cu o înfrângere: sibienii au luat bătaie de la liderul seriei

Deși a condus la pauză, Inter Sibiu a pierdut vineri, pe ”Obor”, scor 2-4 cu liderul SCM Rm. Vâlcea.

Plecați cu șansa a doua în disputa cu liderul SCM, sibienii au deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Morozan, care a prins un șut excelent de la distanță. Inter s-a apărat bine și la pauză conducea liderul, sperând astfel la o surpriză pe ”Obor.”

Vâlcea a revenit imediat după reluare și a egalat rapid, în minutul 47, prin B. Rusu din penalty.

Apoi, în minutul 51, sibienii au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Țipac, pentru al doilea galben, iar echilibrul s-a rupt. Rusu a transformat al doilea penalty în minutul 52 și SCM a trecut în avantaj pe tabelă. Antrenorul sibienilor, Călin Moldovan a fost și el eliminat pentru proteste.

Vâlcenii s-au desprins la 3-1 în minutul 70 prin S. Ivan și meciul părea tranșat. Inter a redus din handicap în prelungiri, prin Rotar. Vâlcenii au mai punctat o dată prin Ivan, s-a terminat 2-4 și echipa lui Călin Moldovan a încheiat anul cu două înfrângeri consecutive.

Inter se clasează pe locul 6 în serie, cu 24 de puncte din 17 etape.

Din sezonul regular mai sunt cinci etape de disputat în primăvară, iar pentru a prinde play-off-ul, sibienii trebuie să recupereze patru puncte care îi despart de ACS Mediaș.

INTER: Ciorgovean – Morozan (Rotar 75), Mitran, Țipac, Țichindelean, Cișmaș (Drăghescu 81), Câmpean, Bârză (Timiș 61), Bărculeț (Iaru 81), A. Bîrsan, Mercioiu (Morariu 75).